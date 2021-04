Bà Nguyễn Phương Hằng treo thưởng 20 tỷ cho ai tìm được clip 'yêu đương' với Võ Hoàng Yên

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội bỗng xôn xao đoạn ghi âm được cho là ghi lại lời yêu đương giữa bà Nguyễn Phương Hằng và 'thần y' Võ Hoàng Yên. Nhiều tin đồn đã dấy lên nghi vấn về mối quan hệ bất chính giữa vợ đại gia Dũng lò vôi và lương y bị tố chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, có người còn tung clip nhạy cảm khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang.

Trước những ý kiến trái chiều, vợ đại gia Dũng lò vôi đã tuyên bố cực 'gắt' trên trang cá nhân rằng: "Quý vị thân mến! Một số người đã nhắn tin và nói sẽ đưa clip của tôi với ông Yên lên facebook. Tôi đây rất chờ và sẽ treo thưởng 20 tỷ đồng".

Chưa dừng lại ở đó, bà Hằng còn khẳng định sẽ khởi kiện bất cứ ai dám bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của bà. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất, CEO của Đại Nam viết: "Hôm nay tôi chính thức gửi đơn thưa đến phòng cảnh sát công an hình sự thành phố, để tố cáo một số người đã xúc phạm và bôi nhọ nhân phẩm của vợ chồng tôi trên công chúng một cách vô cớ và không rõ lý do. Họ ngôn luận tự do. Tự bịa đặt và áp đặt vu khống chúng tôi".

Về phía ông Dũng lò vôi, chia sẻ trên livestream, ông cho biết 'thần y' Võ Hoàng Yên tung clip để cố tình ly gián nhằm đánh lạc hướng vụ việc 200 tỷ. Bất ngờ hơn, vợ chồng đại gia cũng tiết lộ bị ông Yên cho uống thuốc lạ khiến hành xử bất thường. Ông Yên còn xui bà Hằng ly hôn chồng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó liên quan đến vụ việc vợ chồng ông Dũng bà Hằng kiện ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tài sản, lợi dụng mê tín kiếm tiền chữa bệnh, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ. Bộ Y tế cũng nhanh chóng làm rõ phương pháp chữa bệnh thiếu khoa học của ông Yên.

Hiện tại, phía ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.