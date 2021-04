Mỹ nữ xinh đẹp nức tiếng Hà Thành xưa mà người đời vẫn hay thường nhắc đến là cô Vương Thị Phượng. Sinh ra trong một gia đình buôn lụa giàu có bậc nhất phố Cổ thời đó, cô Phượng khiến đàn ông mê mệt bởi nước da trắng ngần, gương mặt tròn phúc hậu, mái tóc đen nhánh.

Cô đẹp đến nỗi ngay cả những người Hoa sống ở đó lúc bấy giờ cũng phải thốt lên kinh ngạc. Họ so sánh mày của cô là lông mày yên my (sương khói), đôi mắt phượng hoàng mơ màng, trầm ngâm, say mê.

Cô ăn mặc rất nền nã. Cô hay mặc áo yếm hoa, quẫn lĩnh, áo dài trắng tôn lên thân hình đầy đặn, nở nang. Đàn ông Hà Nội xưa đều yêu thầm cô Phượng, khao khát có được trái tim giai nhân.

Thế nhưng cô lại quyết định lên xe hoa theo lời mai mối của gia đình. Cô lấy công tử A Đẩu cháu của nhà tư sản buôn lụa ở hàng Đào. Cuộc sống hôn nhân của cô tưởng chừng êm ấm khi gia đình chồng giàu có, cưng chiều cô hết mực. Thế nhưng công tử A Đẩu lại thường xuyên rượu chè, gái gú rồi đánh đập cô không thương xót.

Không chịu nổi cuộc sống gò bó, cay đắng, cô đem lòng yêu nhà báo Hoàng Tích Chu - người đàn ông tài hoa nhất thời đó. Khi cô bỏ chồng theo người tình, không ít người đã chỉ trích cô là phụ nữ lẳng lơ, không chung thủy.

Chạy theo tiếng gọi của tình yêu, những tưởng hạnh phúc cũng đến nhưng ai ngờ người đàn ông cô yêu lại bỏ cô để sang Pháp du học. Gia đình Hoàng Tích Chu cũng không đời nào chấp nhận một người 'bỏ chồng theo trai" về làm con dâu trong nhà.

Nhà báo Hoàng Tích Chu

Không còn nơi nương tựa, cô Phượng đành một mình bươn chải, buôn bán. Không may, cô lại bị kẻ gian lừa hết tài sản, vốn liếng. Lúc này cô đành phải dựa vào những người đàn ông si mê cô để nương tựa.

Một trong số đó có ông Lưu - một thương gia gốc Hoa giàu có. Ông đưa cho cô một căn nhà ở Long Biên để làm nơi tình tự. Thế nhưng ông Lưu lại là người đã có gia đình. Vợ ông ta đã phong tỏa hết tài sản và cắt đứt mối quan hệ giữa 2 người.

Cô Phượng tìm về một ngôi chùa để đi tu. Thế nhưng nhan sắc của cô lại khiến ông Bách - một Tham tán si mê. Cô nhận lời về làm vợ lẽ. Vì được chồng hết mực cưng chiều nên cô bị người vợ cả sinh ghen ghét bỏ thuốc lạ khiến cô hóa điên.

Được một thời gian thì cô qua đời. Một người đàn ông yêu thầm cô trước đó đã lập bia mộ đề tên "Mộ người bạc mệnh Vương Thị Phượng". Đám tang của cô chỉ có một người duy nhất, không một tiếng khóc.

Cuộc đời của "nàng Kiều phố cổ" vừa khiến người ta xót thương vừa thấy cảm phục vì sự vượt lên lễ giáo để sống hết mình vì tình yêu của cô.