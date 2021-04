Mới đây, chiều 13/4, lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai đã lên tiếng xác nhận sự việc gây xôn xao dư luận có hơn 200 nhân viên y tế đã xin thôi việc hoặc chuyển công tác.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc bệnh viện cho biết: "Có một số trong số gần 200 người này có trình độ tiến sĩ, có người là phó giáo sư, nhưng đó là họ chuyển sang nơi có thu nhập cao hơn".

Nguyên nhân được Vụ Tổ chức cán bộ cho biết phần lớn là do chế độ đãi ngộ thấp, tổng doanh thu bệnh viện giảm khiến đời sống cán bộ y tế gặp nhiều khó khăn.

"Dư luận cho rằng bác sĩ và một số cán bộ lãnh đạo (phó trưởng khoa) xin nghỉ việc tại Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua là do lương, thưởng bị chậm và bị cắt giảm mạnh so với trước đó nhưng đây không phải là lý do chính. Tôi xin nghỉ việc vì cảm thấy không phù hợp với cách quản lý của người đứng đầu. Nhiều người nghỉ việc vừa qua có lẽ đa số đều mong muốn có môi trường làm việc tập trung chuyên môn hơn", một bác sĩ chia sẻ.

Trước đó, câu chuyện các bác sĩ đồng loạt nghỉ việc đã diễn ra ở rất nhiều nơi. Ngày 19/6, giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng nhận được đơn xin nghỉ việc để tự túc của 32/79 y, bác sĩ, người lao động của bệnh viện.

Lý giải về nguyên nhân khiến các nhân viên y tế đồng loạt xin nghỉ, giám đốc cho biết do lâm vào tình trạng thu không đủ bù chi khiến người lao động bị nợ lương.

Tháng 4 năm 2019, 61 bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) đồng loạt xin nghỉ. Giám đốc Bệnh viện - bác sĩ Nguyễn Đại Phong cho biết các nguyên nhân khiến bác sĩ nghỉ việc là do: Thu nhập quá thấp; áp lực công việc cao; làm việc trong môi trường căng thẳng (bị người nhà sẵn sàng chửi bới, hành hung…).