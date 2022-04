Bà Phương Hằng bị bắt gần 20 ngày, Công an TP.HCM ra thông báo quan trọng về vụ án

Bà Phương Hằng sinh năm 1971 từng giữ chức vụ giám đốc tập đoàn Đại Nam. Hơn 1 năm qua, nữ streamer 50 tuổi đã làm mưa làm gió khắp cõi mạng khi tung ra các phát ngôn gây sốc về một số nghệ sĩ và các cá nhân, tổ chức khác. Lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, bà Phương Hằng đã dùng những ngôn từ xúc phạm, đả kích, làm nhục một số người gây ảnh hưởng đến uy tín rất nhiều người.

Bà Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng để vu khống, làm nhục nhiều nghệ sĩ

Ngày 24/3, cơ quan Công an và Viện kiểm sát đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng do vi phạm điều 331 Bộ Luật Hình sự: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Được biết đã có 5 cá nhân nộp đơn tố giác bà Phương Hằng bao gồm Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Vy Oanh.

Bà Phương Hằng bị tạm giam trong 3 tháng

Mới đây, theo báo Pháp luật đưa tin UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo công tác phòng chống dịch; thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022 và thông tin kết quả kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố khóa X. Tại đây, một số câu hỏi liên quan đến bà Phương Hằng đã được các phóng viên đặt ra liên quan đến tiến độ điều tra vụ án và giải quyết các đơn thư tố cáo.

Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra làm rõ

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đang tập trung lực lượng để làm rõ hành vi phạm tội của CEO Đại Nam. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng mở rộng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, giúp đỡ bà Hằng thực hiện các buổi livestream trái pháp luật.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng

Cụ thể, Thượng tá Lê Mạnh Hà chia sẻ: “Về tiến độ điều tra, khi có kết luận điều tra hoặc ra các quyết định của cơ quan điều tra thì Công an TP sẽ thông tin kịp thời trên trang thông tin điện tử của Công an TP.HCM”.