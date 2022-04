Bị chỉ trích chỉ hợp với 'thùng rác', Ngọc Trinh thản nhiên đi boot mặc bikini quyết không xin lỗi

Mới đây, Ngọc Trinh vừa chia sẻ bộ ảnh quyến rũ hết nấc trong bộ bikini hồng tại bãi biển. Đáng chú ý, mỹ nhân Trà Vinh còn táo bạo phối với đôi boot cao tông xoẹt tông đến từ thương hiệu Channel. Quả xứng danh 'nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh có thể chinh phục những outfit khó nhằn nhất.

Ngọc Trinh gây choáng khi diện nguyên cây bikini hồng

Body mướt mắt của "nữ hoàng nội y" ở tuổi 30 khiến netizen trầm trồ

Đôi boot Channel là điểm nhấn của bộ trang phục

Trước đó, Ngọc Trinh đã khiến dư luận xôn xao khi bị một nhà thiết kế nước ngoài tố diện đồ nhái lại thiết kế của Kendall Jenner. Cụ thể, nhà thiết kế đã lên án hành động sao chép chất xám của Ngọc Trinh và yêu cầu cô nàng phải trả tiền nếu muốn có hàng thật để diện: "Nếu muốn mặc chiếc váy, hãy email cho tôi, hãy trả tiền, tôi sẽ làm cho bạn một cái. Các nhà thiết kế trẻ xin đừng đạo nhái nữa".

Trước những bình luận chỉ trích của dân mạng, Ngọc Trinh vẫn thản nhiên tỏ thái độ thách thức. Cô cho biết tất cả là ý tưởng của mình không liên quan đến stylist. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1989 còn có phát ngôn "đi vào lòng đất" khi khẳng định: "Tôi nhờ bạn stylist làm chứ có bảo mua của nhãn hàng đó đâu mà kêu tôi đạo nhái".

Sau đó, nhãn hàng trên đã có động thái chi tiền quảng bá chiếc váy “gắn mác” chị em nhà Kendall trên biển quảng cáo ngoài trời. Kèm theo đó, nhãn hàng trên cũng không ngại tiếc lời "đá xéo" Ngọc Trinh: “Real things go on billboards fake trash must go back to the garbage” (tạm dịch: Đồ thật thì lên biển quảng cáo, còn đồ nhái rác rưởi thì nên vứt lại thùng rác).

Mặc kệ dư luận, Ngọc Trinh vẫn không chịu lên tiếng xin lỗi và giữ nguyên bộ ảnh mặc đồ đạo nhái trên trang cá nhân. Trước đó, mỹ nhân Trà Vinh cũng từng nhiều lần vướng phải ồn ào mua đồ nhái. Tuy nhiên lần nào thái độ của Ngọc Trinh cũng khiến dân tình phẫn nộ.