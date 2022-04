Bị tố 'vừa ăn cắp vừa la làng', Ngọc Trinh sửng cồ đáp trả: 'Chị có nói chị đúng đâu'

Những ngày vừa qua, ồn ào Ngọc Trinh trắng trợn đạo nháy mẫu thiết kế váy của chân dài nổi tiếng thế giới Kendall Jenner là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cụ thể vào ngày 16/4, nhãn hàng Ren của nhà thiết kế Haixi Ren đăng đàn chỉ trích người đẹp Trà Vinh đạo nhái sản phẩm của thương hiệu này. Thậm chí, phía nhãn hàng còn đăng hình quảng cáo của chị em nhà Kendall với mục đích 'dằn mặt' Ngọc Trinh: “Real things go on billboards fake trash must go back to the garbage” (tạm dịch: Đồ thật thì lên biển quảng cáo, còn đồ nhái rác rưởi thì nên vứt lại thùng rác).

Thương hiệu REN tố Ngọc Trinh đạo nhái thiết kế váy lấy cảm hứng từ hoa oải hương

Mới đây, Ngọc Trinh đã chính thức lên tiếng về scandal đạo nhái. Cụ thể, "nữ hoàng nội y" nhấn mạnh rằng cô nhờ stylist làm riêng cho một bộ vì thời gian đặt về quá gấp. Dù đã bị stylist cảnh báo nhưng Ngọc Trinh thừa nhận vẫn khăng khăng đòi "bê nguyên si" mẫu của thương hiệu Ren.

Sau ồn ào Ngọc Trinh quyết không chịu xin lỗi nhãn hàng

Người đẹp sinh năm 1989 còn cho biết lý do cô quyết không xin lỗi và xóa ảnh là vì cô không cảm thấy được tôn trọng.

“Lý do thứ nhất là cách hành xử của họ khiến tôi không nể, không đáng nhận lời xin lỗi của tôi. Không có một nhà thiết kế nổi tiếng nào rảnh tới mức độ, tôi không tag (gắn thẻ) mà tự nhiên vô chửi tôi, xong rồi tự đăng lên trang của họ chửi tôi.

Nếu như cách hành xử của họ lịch sự và tôn trọng tôi thì họ đã nhắn tin riêng cho tôi, bảo tôi đang copy váy của họ, nếu bạn thích váy này thì tôi nghĩ bạn có điều kiện để mua, hoặc tôi có thể tặng cho bạn… Tôi nói ví dụ đơn giản vậy thôi. Ok, tôi xin lỗi liền, tôi cần gấp quá nên tôi may, tôi xin lỗi, tôi sẽ gỡ (ảnh). Nhưng họ không tôn trọng mình. Rồi xong tôi bị cả nước chửi luôn. Mấy ngàn bình luận chửi trên đầu trên cổ tôi, tôi đâu có xóa đâu, cứ để yên đó, kệ!”, Ngọc Trinh chia sẻ trên video.

Ngọc Trinh lý giải cô không xin lỗi vì cảm thấy không được tôn trọng

Phát ngôn trên của "nữ hoàng nội y" một lần nữa đã dấy lên nhiều tranh cãi. Trong đó, không ít người cho rằng lý do này của cô là điều không thể chấp nhận được. Một số bình luận của cư dân mạng:

Phát ngôn của Ngọc Trinh lại nhận vô số "gạch đá"

Người ta bỏ công bỏ sức ra thiết kế, lên ý tưởng, lựa chất liệu, cả một ekip ngta mới làm ra được thành phẩm. Đi ăn cắp ý tưởng rồi muốn ngta nhắn tin riêng lịch sự với mình, mong mình gỡ bài? Vừa ăn cắp vừa la làng. Nếu đó là thiết kế độc quyền thì Trinh tiêu rồi. Lại còn “nếu bạn muốn chúng tôi có thể tặng bạn”.

Có tôn trọng người khác đâu mà bắt người khác phải tôn trọng mình. Đã ăn cắp lại còn la làng nữa. Chị đẹp mà chị kì quá.

Chị đã bao giờ thấy “mấy con ăn cắp đòi hỏi nạn nhân phải tử tế với chúng nó chưa ạ” đấy là em trích đôi lời của anh Nathan nha chị.

Ngọc Trinh sau đó đã đáp trả lại những bình luận này với thái độ cực gay gắt. Cụ thể, người đẹp Trà Vinh "ngang ngược" khằng định: "Trong clip chị có nói là chị đúng đâu em". Động thái này của Ngọc Trinh càng khiến dân tình thêm khó hiểu. Đa số khán giả đều cho rằng người nổi tiếng nên xem lại cách hàng xử của mình để không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng fan cũng như hình ảnh làng giải trí Việt.