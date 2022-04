Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu gỡ MV của Sơn Tùng, cư dân mạng đồng loạt hưởng ứng nhiệt tình

Sau thời gian dài chờ đợi, tối 29/4, MV There's No One At All đã chính thức được ra mắt. Đây là một sản phẩm đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn về âm nhạc của Sơn Tùng. Trái với những MV có màu sắc tươi sáng, There's No One At All lại tạo ấn tượng về một thế giới đen tối, tràn ngập bạo lực.

Những phân cảnh bạo lực dày đặc trong MV There's No One At All

Câu chuyện MV xoay quanh cuộc đời một cậu bé bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Lớn lên, cậu bé đã tìm mọi cách để tìm lại gia đình trong vô vọng. Cậu nhóc còn phải đối diện với cái nhìn kì thị của mọi người, nạn bạo lực học đường. Cuối MV, Sơn Tùng đã chọn cách tự tử để kết thúc bi kịch cuộc đời. Nội dung MV đã dấy lên vô số tranh cãi trong dư luận. Thời gian qua, hàng loạt các vụ việc thương tâm đã xảy ra có tác động nặng nề đến tâm lý các bậc phụ huynh và học sinh. Với sức ảnh hưởng rộng rãi của Sơn Tùng, nhiều người lo ngại đây sẽ tạo ra hiệu ứng domino đến các em nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì.

Hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng

Mới đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục cho biết: "Nội dung bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em".

MV này được nhận xét là mang màu sắc u ám và truyền bá tư tưởng tiêu cực. Ảnh: Internet

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT cho biết, Bộ VHTT&DL đã có văn bản trao đổi với Bộ TT&TT về nội dung MV mới của Sơn Tùng M-TP. Hiện tại, Bộ TT&TT đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới gỡ ngay tức khắc MV này.

Bộ VHTT&DL sẽ xử lý nội dung về văn hóa phẩm của MV

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) sẽ cố gắng tác động để các nền tảng gỡ xuống càng sớm càng tốt. Bộ TT&TT cũng cảnh báo các bạn trẻ không nên tìm và xem MV này. Các cơ quan liên quan sẽ làm việc với công ty phát hành MV này và ca sĩ Sơn Tùng. Bộ VHTT&DL sẽ xử lý nội dung về văn hóa phẩm của MV.

Một số bình luận của cư dân mạng:

Nói chung la vì dạo gần đây nhiều vụ và bệnh tâm lý ngày càng nhiều mà nội dung MV nghe bảo cũng tiêu cực nên bị yêu cầu gỡ là cũng đúng thôi. Vừa lướt đã thấy mấy thành phần vào kêu "công sức ngta làm MV rồi bắt gỡ" rồi kêu hài hước các kiểu, đến khu nhà nghìn tỷ mà sai phạm vẫn bắt phá bình thường nói gì đến MV.

Ngay trong lúc xã hội còn đang đau lòng vì mấy vụ nhảy lầu mà làm cái MV đúng kiểu nhảy thẳng vào lòng đất luôn. Thà khúc cuối có người thay đổi thì nó lại khác. Mấy đứa buồn buồn nó xem MV nó lại nhảy luôn nữa thì khổ.

Coi cái MV mà mình nín thở đợi tới khúc hát! Mà đợi hoài thì hết Mv chứ chưa nghe được câu hát nào?? Nhưng được cái MV có đầu tư về hình ảnh. Còn nội dung thì hỗng hiểu gì hết trơn đó.