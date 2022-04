Ngọc Trinh tung ảnh diện bikini trắng mỏng manh, góc chụp từ trên cao 'phô bày' hết vòng 3 xôi thịt

Ngọc Trinh từ lâu đã được khán giả gọi với danh xưng 'nữ hoàng thị phi' bởi những tai tiếng dày đặc trong suốt nhiều năm trong showbiz. Dù thường xuyên gây ra những vụ ồn ào khiến bản thân nhận vô số "gạch đá" nhưng Ngọc Trinh vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ, "đạp lên dư luận" khiến không ít người cảm thấy phẫn nộ.

Mặc kệ bị 'ném đá', Ngọc Trinh vẫn thản nhiên khoe body đẹp từng cm

Mới đây, cô nàng lại khiến dân mạng dấy lên làn sóng tranh cãi sau khi hồn nhiên copy một mẫu thiết kế đến từ thương hiệu nước ngoài. Kể cả khi bị nhãn hàng đăng bài dằn mặt, "nữ hoàng nội y" cũng cương quyết không chịu xin lỗi và gỡ ảnh. Lý do được người đẹp Trà Vinh lý giải là bởi cô không cảm thấy "nể" cách hàng xử của nhãn hàng.

Thái độ thách thức của "nữ hoàng nội y" khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm

Bị chỉ trích "vừa ăn cắp vừa la làng", Ngọc Trinh cho biết cô nhận về vài ngàn bình luận chửi trên đầu trên cổ nhưng cô đều mặc kệ và chẳng thèm xóa. Gần đây nhất, "nữ hoàng nội y" lại vừa tung ra bộ ảnh diện bikini trắng khoe trọn vòng eo thon và vòng 3 gợi cảm.

Dù vậy cũng không thể phủ nhận nhan sắc đẹp không tì vết của mỹ nhân sinh năm 1989

Quả không hổ danh "nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh dù diện kiểu bikini nào cũng có thể "đốt mắt" người nhìn chỉ trong giây lát. Làn da trắng không tì vết là điểm khiến Ngọc Trinh tỏa sáng ở mọi khung hình. Dù chỉ trang điểm sương sương cộng thêm mái tóc ướt át, mỹ nhân Trà Vinh vẫn đẹp không góc chết.

Góc chụp giúp Ngọc Trinh phô bày hết vòng 3 khủng

Trước đó, người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ về hành động "thách thức" của mình với nhãn hàng: “Lý do thứ nhất là cách hành xử của họ khiến tôi không nể, không đáng nhận lời xin lỗi của tôi. Không có một nhà thiết kế nổi tiếng nào rảnh tới mức độ, tôi không tag (gắn thẻ) mà tự nhiên vô chửi tôi, xong rồi tự đăng lên trang của họ chửi tôi. Nếu như cách hành xử của họ lịch sự và tôn trọng tôi thì họ đã nhắn tin riêng cho tôi, bảo tôi đang copy váy của họ, nếu bạn thích váy này thì tôi nghĩ bạn có điều kiện để mua, hoặc tôi có thể tặng cho bạn… Tôi nói ví dụ đơn giản vậy thôi. Ok, tôi xin lỗi liền, tôi cần gấp quá nên tôi may, tôi xin lỗi, tôi sẽ gỡ (ảnh). Nhưng họ không tôn trọng mình. Rồi xong tôi bị cả nước chửi luôn. Mấy ngàn bình luận chửi trên đầu trên cổ tôi, tôi đâu có xóa đâu, cứ để yên đó, kệ!”, Ngọc Trinh chia sẻ trên video.