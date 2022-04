Phát ngôn của G-Dragon hot trở lại giữa lúc Sơn Tùng nhận loạt chỉ trích dữ dội về đạo nhái

Tối 28/4, MV There's No One At All của Sơn Tùng đã chính thức được lên sóng sau một thời gian dài ấp ủ. Đây là ca khúc được sáng tác và thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây được coi như là bước ngoặt đánh giá dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc với tham vọng vươn mình ra quốc tế gây tiếng vang lớn sau thời gian dài im ắng.

Chưa đầy 24h phát hành, MV There's No One At All đã nhận nhiều chỉ trích vì nghi vấn đạo nhái

Không chỉ có sự đổi mới trong ca khúc, MV cũng có sự đột phá khi thể hiện nhiều phân cảnh nhảy lầu gây sốc, không khí u ám bao trùm màu sắc tiêu cực xuyên suốt khiến số đông người xem cảm thấy khó chịu. Đặc biệt phần kết khi Sơn Tùng quyết định có hành động táo bạo là "tự tử" thì một làn sóng phẫn nộ đã xảy ra trong dư luận.

Sơn Tùng từng vô số lần dính nghi vấn đạo nhái

Bỏ qua nội dung gây nhiều tranh cãi thì MV của Sơn Tùng cũng bị tố "đạo nhái" một số hình ảnh trong các MV của BIG BANG. Đặc biệt là 3 MV Crooked (G-Dragon), Haru Haru và Loser của BIGBANG hiện rõ trong There's No One At All.

Hình ảnh trong MV mới của Sơn Tùng

Từ phân cảnh bất cần đi trên phố đến đoạn dùng tay đấm vỡ gương...Dường như There's No One At All là một bản sao không chệch đi đâu được. Bản thân Sơn Tùng cũng có tạo hình "na ná" G-Dragon.

Giữa lúc Sơn Tùng đang nhận vô số "gạch đá", phát ngôn của G-Dragon về chuyện sao chép phong cách bỗng hot trở lại. Cụ thể, trưởng nhóm BIG BANG khẳng định: "Các bạn có thể là bất cứ ai nếu muốn nhưng bạn không thể là tôi. Khi người ta bắt chước style của tôi thì tôi đã chuyển sang một style khác rồi".

Bình luận của cư dân mạng

Nhiều cư dân mạng cũng đồng loạt hưởng ứng phát ngôn trên của G-Dragon. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

Đa số nhạc Việt mượn concept của bên Hàn nhiều mà, mỗi thứ 1 ít rồi thành của mình huhuhu bên Vpop ưng mỗi chị Mỹ Tâm.

Chủ tịch nên xem lại thôi, chứ mình cũng là sao nổi tiếng mà cứ mãi đi theo thế này thì chán, tạo dấu ấn của riêng mình chứ nhỉ.

Bảo giống 1 lần thì không nói nhưng giống N lần thì nên xem lại. Bảo đạo sĩ thì lại tự ái.