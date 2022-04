Sự thật về cuộc hôn nhân của Hoàng Oanh và chồng Tây: Không ngôn tình như tưởng tượng

Tối 11/4, ông xã MC Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái xác nhận ly hôn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Cụ thể, Jack Kevin Cole viết: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh".

Chồng Hoàng Oanh xác nhận đã ly hôn

Trước đó, vào khoảng đầu năm nay tin đồn Hoàng Oanh và ông xã ly hôn đã rầm rộ khắp cõi mạng. Thông tin cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt xuất phát từ việc đã rất lâu khán giả đã không còn thấy 2 vợ chồng xuất hiện bên nhau. Trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh còn thường xuyên chia sẻ dòng trạng thái đau buồn: "Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm giọt nước tràn ly".

Hoàng Oanh và ông xã từng có 2 năm hẹn hò. Đến năm 2019, cặp đôi quyết định kết hôn. Một đám cưới ngôn tình đã được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cặp đôi phải xa nhau do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hoàng Oanh tâm sự ông xã là người hết lòng cưng chiều vợ con. Anh không ngại làm bất cứ điều gì từ việc cho con uống sữa, thay tã, thức đêm dỗ con...

Hoàng Oanh chia sẻ rào cản về văn hóa là điều khiến cô và ông xã dần xa cách

Bên cạnh những giây phút ngôn tình, Hoàng Oanh cũng từng trải lòng về sự thật không như mọi người tưởng tượng. Sau khi kết hôn do sự khác biệt về văn hóa, Hoàng Oanh và chồng có những mâu thuẫn rất khó giải quyết. Nữ MC trải lòng vì ông xã là người Mỹ nên anh sau khi kết hôn vẫn giữ cuộc sống độc lập, có gia đình nhưng vẫn thích đi chơi với bạn bè trong khi cô là người phụ nữ châu Á luôn dành tất cả cho gia đình.

Trong thời gian mang bầu Hoàng Oanh phải chịu đựng tất cả một mình mà không có chồng ở bên

"Nhiều khi mình phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình. Có lẽ sự mâu thuẫn này cũng phản ánh văn hóa, tư duy khác nhau. Ở Mỹ họ đề cao quyền tự do cá nhân, nên chủ nghĩa cá nhân ở chồng Oanh rất cao. Còn Oanh thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình", Hoàng Oanh chia sẻ.

Trong thời gian mang bầu và sinh con, Hoàng Oanh cũng chỉ có một mình ở Việt Nam. Không có sự chăm sóc của ông xã, nữ MC cho biết cô thường xuyên khóc vì cảm thấy tủi thân.

“Thai mới 7 tháng thì bác sĩ nói có khả năng sinh non, một tháng nằm trên giường, mình rất căng thẳng, rất buồn vì không có chồng bên cạnh. May mắn giữ được một tháng thì tháng thứ 8 mình sinh, cũng là sinh non và em bé nặng có 2,7 kg. Những tháng đầu không có chồng bên cạnh chăm con, mình tủi thân và buồn đủ thứ. Mẹ với mình phân ca để chăm em bé, mình ca tối còn mẹ ca sáng. Tối có một mình mình ôm con, con khóc mình cũng khóc. Có những ngày cổ tay rồi tay mình đau tới mức bế con cũng không nổi”.

Nhìn bên ngoài ai cũng tưởng đám cưới ngôn tình của Hoàng Oanh và ông xã đã là một cái kết viên mãn. Nhưng những sự tình bên trong chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu hết được. Dẫu sao, khán giả vẫn hi vọng Hoàng Oanh sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn trong tương lai.