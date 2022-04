Được xem xét giảm nhẹ nhưng bà Phương Hằng vẫn rơi vào tình cảnh 'một cổ 2 tròng'

Ngày 24/4, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Điều đáng nói là trước đó ngày 24/3, Công an TP.HCM cũng đưa ra thông báo khởi tố nữ doanh nhân với nội dung tương tự làm rõ hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331, Bộ luật hình sự.

CEO Nguyễn Phương Hằng bị 2 cơ quan khởi tố cùng 1 lúc, cùng 1 tội danh

Cùng lúc, bà Nguyễn Phương Hằng nhận 2 quyết định khởi tố từ 2 cơ quan khác nhau khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Trả lời vấn đề này, luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật Pháp trị chia sẻ với Dân Trí rằng hai cơ quan tố tụng trên đang thực hiện đúng theo Khoản 4 điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Nhà báo Hàn Ni là người gửi đơn kiện bà Phương Hằng ở Bình Dương

Cụ thể, người phạm tội ở địa phương nào thì sẽ do địa phương đấy tiếp quản xử lý. Bà Phương Hằng bị nữ ca sĩ Vy Oanh nộp đơn kiện tại TP.HCM nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, khởi tố và điều tra vụ án là đúng thẩm quyền.

Ca sĩ Vy Oanh gửi đơn kiện bà Hằng ở TP.HCM

Tại Bình Dương, cơ quan chức năng cũng đã thụ lý đơn tố cáo của 6 người bao gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Trong đó, nhà báo Hàn Ni đề nghị công an có biện pháp bảo vệ khi tố cáo bà Hằng có hành vi "đe dọa giết người".

Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam 3 tháng

Như vậy, dù Công an TP.HCM đã khởi tố nhưng Công an tỉnh Bình Dương vẫn có thể khởi tố vụ án liên quan đến bà Hằng.

Bà Phương Hằng có thể sẽ được giảm án vì những đóng góp cho xã hội

Trước đó, theo báo Lao Động đưa tin, bà Phương Hằng có thể được xem xét giảm nhẹ mức án vì những đóng góp cho cộng đồng. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng được dư luận biết đến là người có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội như quỹ từ thiện Hằng Hữu đã tài trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố và Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều tỉ đồng thông qua chương trình "Trái tim Hằng Hữu" và “Quỹ giờ vàng cấp cứu”. Với các hoạt động thiện nguyện này, nếu nhận được giấy chứng nhận hoặc bằng khen của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền, bà Hằng sẽ có thể được xem xét giảm nhẹ mức án.