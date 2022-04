Xúc động trước khi ngồi tù bà Phương Hằng đã chi 24,4 tỷ giúp đỡ trẻ em nghèo ở bệnh viện

Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước trung bình có khoảng 10.000-12.000 trẻ em phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, tuy nhiên chỉ có khoảng 6.000 trẻ được can thiệp phẫu thuật. Do chi phí điều trị cao nên nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã không có cơ hội được cứu sống, hoặc tử vong trước khi được can thiệp.

Quỹ mổ tim của bà Phương Hằng đã chi 24,4 tỷ trong 6 năm qua

Tại hội nghị khoa học thường niên 2022 của bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã đưa ra báo cáo thực trạng và chi phí điều trị tim bẩm sinh do quỹ từ thiện Hằng Hữu giúp đỡ Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2015 đến 2021. Cụ thể, trong 6 năm có tổng số 519 bệnh nhân được giúp đỡ. Các bệnh nhân đều là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Duy trì quỹ mổ tim là tâm nguyện lớn nhất của bà Hằng

Tổng viện phí của các bệnh nhân là hơn 82 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả gần 58 tỷ, còn quỹ từ thiện Hằng Hữu hỗ trợ hơn 24,4 tỷ đồng. Nhờ có sự giúp sức của gia đình bà Phương Hằng, nhiều trái tim đã được cứu sống. Những đóng góp mà Đại Nam nói chung và Phương Hằng nói riêng đều được người dân ghi nhận, biết ơn.

Bà Phương Hằng bị khởi tố vì tội vu khống, nhục mạ các cá nhân, tổ chức

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng chia sẻ rằng ước nguyện lớn nhất trong đời chính là duy trì quỹ mổ tim giúp trẻ em nghèo: "Ước nguyện lớn nhất cuộc đời tôi là được làm người tử tế. Khó khăn lắm tôi mới thực hiện được quỹ mổ tim Hằng Hữu. 7 năm qua đã có hàng ngàn trái tim được cứu sống. Tôi mong ước quỹ từ thiện này sẽ được kéo dài cho đến khi con tôi trưởng thành và được tiếp tục. Đây là đại nguyện lớn nhất của tôi".

Bà Phương Hằng phải trả giá cho những sai lầm đã gây ra

Trước đó, ngày 24/3, CEO Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt vì vi phạm điều 331 Bộ Luật Hình sự: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Có rất nhiều đơn tố giác bà Phương Hằng đã được nộp về bao gồm Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Vy Oanh. Hiện tại cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng phạm vi cả những người có liên quan.