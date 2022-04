Thân phận thật của bà Phương Hằng bị vạch trần, một nam thanh niên dại dột đòi biểu tình và cái kết

Liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan chức năng hiện đang mở rộng điều tra, lập lý lịch tư pháp bị can. Qua đó, Công an xác minh bà Hằng từng sử dụng tên gọi Nguyễn Thị Thanh Tuyền vào thời điểm trước năm 2010. Được biết, Nguyễn Thị Thanh Tuyền từng có mối quan hệ yêu đương với đàn em của trùm xã hội đen Năm Cam. Bà Hằng từng thuê một căn nhà trị giá 52 lượng vàng và chung sống như vợ chồng với đàn em thân tín của ông trùm Năm Cam. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung bà Phương Hằng nhiều lần bị kẻ này đánh đập thậm chí đuổi ra khỏi nhà.

Bà Hằng từng có tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền và có mối quan hệ vợ chồng với đàn em của Năm Cam

Sau khi thân phật thật của nữ đại gia Bình Dương được tiết lộ, mạng xã hội đã được phen dậy sóng. Nhiều thành phần cũng lợi dụng mác "fan chính nghĩa" tung một số clip kích động, xúi giục mọi người biểu tình trước doanh nghiệp Đại Nam để đòi công lý cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Người đàn ông bị phạt 4 triệu đồng vì có hành vi kích động, biểu tình

Ngày 16/4, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Văn P. (32 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) về hành vi "Tổ chức xúi giục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng". Người này bị phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng.

Bà Phương Hằng bị khởi tố với nhiều tội danh

Tại cơ quan Công an, anh P khai nhận chỉ đăng clip với mục đích câu like chứ không có ý định gây mất trật tự an ninh. Sau khi nhận lỗi, P đã gỡ clip. Qua vụ việc này, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không nên nghe theo lời xúi giục của kẻ gian mà có những hành động trái pháp luật.

Bà Phương Hằng và ông trùm Năm Cam có mối quan hệ đặc biệt

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng chính thức bị bắt tạm giam do có hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".