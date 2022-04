Tin nóng 12/4: Nữ chủ nhân tòa lâu đài bị cháy ở Quảng Ninh đã qua đời, Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây

Nữ chủ nhân tòa lâu đài bị cháy ở biệt thự đã không may qua đời sau vụ cháy

Trưa 12/4, một vụ cháy lớn đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đoạn clip ngọn lửa lan rộng trong căn biệt thự giá hàng trăm tỷ đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có 2 người mắc kẹt gồm nữ chủ nhà và người giúp việc. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nữ chủ nhân tòa nhà đã không qua khỏi.

Tòa lâu đài ở Cẩm Phả, Quảng Ninh bị cháy lớn (Ảnh: Beatvn)

Sự thật về cuộc hôn nhân của Hoàng Oanh và chồng Tây: Không ngôn tình như tưởng tượng

Tối 11/4, ông xã MC Hoàng Oanh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái xác nhận ly hôn khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Cụ thể, Jack Kevin Cole viết: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh".

Hoàng Oanh chia sẻ rào cản về văn hóa là điều khiến cô và ông xã dần xa cách

Xôn xao clip bắt được nghi phạm giết người man rợ ở Bắc Giang đêm 11/4

Đêm 11/4, hàng loạt trang mạng xã hội đăng tải thông tin xôm xao vụ giết chủ shop quần áo tại Bắc Giang khiến dư luận quan tâm. Theo đó, cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã xác nhận vụ việc là có thật, đã triển khai việc truy tìm kẻ gây án.

Chân dung kẻ tình nghi sát hại chủ shop quần áo tại Bắc Giang (Ảnh: Báo Dân Việt)

