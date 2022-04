Tin nóng 29/4: Sơn Tùng gặp biến căng lớn nhất trong sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng e ngại bà Phương Hằng

Thoát khỏi sự 'kèm cặp' của bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đăm chiêu lo lắng vì bị cho 'ra rìa'

Giữa đêm ngày 28/4, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc bị ai đó cho 'ra rìa'. "Cũng không quá khó để đo và đoán được người ta có đặt mình trong tim họ hay không", Đàm Vĩnh Hưng viết. Chỉ một câu nói bâng quơ cũng đủ khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Đàm Vĩnh Hưng

Xem chi tiết tại đây

Thực hư thông tin Cục Phát thanh Truyền hình tạm dừng phát hành MV của Sơn Tùng vì yếu tố bạo lực

Liên quan MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt gây bức xúc bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ, phía Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT) đã đưa ra thông tin chính thức.

MV mới của Sơn Tùng vấp phải chỉ trích nặng nề vì chứa nội dung cổ súy bạo lực. Ảnh: Internet

Cụ thể, nguồn tin của báo điện tử VTV cho hay, Phó cục trưởng Cục PTTH & TTĐT Lê Quang Tự Do cho biết Cục đã nắm thông tin về hình ảnh tiêu cực gây tranh cãi trong MV mới của Sơn Tùng mang tên There's No One At All.

Xem chi tiết tại đây

Đan Trường tiết lộ mối quan hệ với vợ cũ sau khi ly hôn

Qua dòng trạng thái của Đan Trường, cư dân mạng có thể đoán ra được mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và vợ cũ sau khi ly hôn. Trước đó, Thủy Tiên (vợ cũ Đan Trường) đã chia sẻ trên video về mối quan hệ giữa cô và nam ca sĩ sau khi "đường ai nấy đi":

Cách cư xử của Đan Trường và vợ cũ được nhiều người ngưỡng mộ

Xem chi tiết tại đây