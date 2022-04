Tin nóng 29/4: Sơn Tùng lên tiếng xin lỗi, Thủy Tiên quay trở lại miền Trung sau ồn ào từ thiện

Sơn Tùng lên tiếng xin lỗi khán giả, tuyên bố sẽ ngưng phát hành 'There's no one at all'

Mới đây, phía Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau những lùm xùm về MV "There's no one at all". Nguyên văn chia sẻ của Sơn Tùng như sau: "Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn Tùng M-TP đây. Tối qua 28/04/2022, Tùng và tập thể công ty M-TP Entertainment đã cho ra mắt M/V “There’s No One At All”. Đây là sản phẩm tiếng Anh đầu tiên đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời sự nghiệp của Tùng. Tùng thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào trong suốt quá trình thực hiện dự án này.

Sơn Tùng M-TP lên tiếng xin lỗi khán giả

Cao Thái Sơn ủng hộ Angela Phương Trinh 'gia nhập' giới bất động sản: Liệu đã nối lại tình xưa?

Mới đây, Cao Thái Sơn đã công khai ủng hộ Angela Phương Trinh khi cô tuyên bố mua hơn 4000 mét đất để xây dựng biệt thự và kinh doanh. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã viết: "Cứ vậy mà thẳng tiến nhé babe Angela Phương Trinh. Ai nói gì chỉ cười thôi, mang hạnh phúc đến với mọi người". Dù đã chính thức "đường ai nấy đi" sau mối tình ngắn ngủi nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và vô cùng gắn bó.

Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn

Thủy Tiên cùng Công Vinh trở lại miền Trung sau ồn ào ‘ăn chặn từ thiện’, lý do thật sự ‘gây choáng’

Mới đây, thông tin vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh sẽ chính thức xuất hiện trở lại miền Trung khiến nhiều người xôn xao, bàn tán. Tuy nhiên, lý do thực sự của lần “trở về” này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Thủy Tiên là nghệ sĩ chịu nhiều thiệt thòi nhất bởi drama với bà Phương Hằng. Ảnh: Internet

