Xúc động tấm lòng nhân ái của một hoa hậu khi nhận nuôi 2 bé gái từng bị đói lả bên thi thể bố mẹ

Những ngày vừa qua câu chuyện về 2 em nhỏ bị bỏ đói trong căn nhà suốt 3 ngày 3 đêm cạnh thi thể ba mẹ khiến dư luận rúng động. Cụ thể, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết ngày 14/4 được tin báo căn nhà của anh Đ có dấu hiệu bất thường. Khi phá cửa vào trong, vợ chồng anh Đ. đã tử vong, riêng 2 bé gái 7 và 3 tuổi sức khỏe yếu, đói lả được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

2 bé gái trong vụ việc gây rúng động tỉnh Trà Vinh

Được biết, vợ chồng anh Đ tử vong là do uống thuốc an thần. Gia đình anh Đ nợ một khoản tiền khoảng 500 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, 2 em nhỏ được ông bà nội đón về chăm sóc. Ông Nhiều (cha ruột anh Đ) chia sẻ: "Giờ tui cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, con trai mình, con dâu mình nó lại làm như vậy. May mà phát hiện kịp đưa 2 đứa nhỏ về, chứ mà để thêm một ngày nữa, tụi nó không trụ nổi.

Hé được cái cửa ra thì tui thấy 2 đứa nó sình lên rồi, tui chỉ biết chạy vô ẵm 2 đứa nhỏ ra ngoài để đi bệnh viện, không dám quay lại nhìn. Con bé T. – P. người xụi lơ, nó lả đi rồi, mùi hôi thối bốc lên khắp người, về tắm rửa mấy lần, xông vẫn chưa hết. Con bé 3 tuổi nó chưa biết gì chứ chị nó vẫn còn ám ảnh".

Theo lời kể của em bé 7 tuổi, suốt 3 ngày 3 đêm ở cùng bố mẹ trong căn nhà khóa chặt nhờ thùng sữa mà ông nội, hai chị em chia nhau uống để cầm cự, trước khi được mọi người đập cửa vào cứu sống.

Hoa hậu Phương Lê cưu mang 2 bé

Biết được hoàn cảnh đáng thương của 2 em nhỏ, Hoa hậu Phương Lê đã đứng ra nhận trách nhiệm cưu mang. Cụ thể, nàng hậu cho biết: "Chị sẽ lo cho các bé đến đại học, chính thức trưởng thành. Do không có ở quê nên toàn bộ 100% chi phí sẽ được chị gửi về cho ông bà và thông qua chính quyền địa phương giúp các bé có cuộc sống ổn định hơn".

Tấm lòng của hoa hậu Phương Lê nhận được nhiều sự khen ngợi của cộng đồng mạng. "Chị luôn suy nghĩ và mong muốn tất cả những người lớn cũng suy nghĩ như chị dù con ai cũng kệ, tất cả các bé chưa đủ 18 tuổi đều là con của mình", Phương Lê chia sẻ thêm.