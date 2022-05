Cư dân mạng mê mẩn trước nhan sắc đẹp như gái Tây của Xoài Non trong MV mới của Quang Hùng MasterD

Quang Hùng MasterD là số ít nam ca sĩ nhận được sự đón nhận chưa từng có ở Thái Lan. Với lượng fan quốc tế hùng hậu nhiều người gọi nam ca sĩ với biệt danh 'con cưng quốc tế'. Tuy nhiên ở quê nhà, nam ca sĩ lại không nhận được nhiều sự chú ý.

Xoài Non trở thành nữ chính trong MV mới của ca sĩ Quang Hùng MasterD

Mới đây chàng ca sĩ gốc Huế vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Chỉ còn một đêm". Đáng chú ý, Xoài Non là cô gái được chọn vào vai nữ chính trong MV. Trong video, vợ của nam streamer giàu có nhất Việt Nam gây sốt khi xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, dễ thương và nhan sắc không thể chê vào đâu được.

Ở góc nào Xoài Non cũng xinh đẹp động lòng người hâm mộ

Hot girl sinh năm 2002 diện bộ trang phục năng động gồm chân váy và áo croptop trễ vai. Đặc biệt, Xoài Non còn để kiểu tóc buộc 2 bên vô cùng nhí nhảnh. Lối trang điểm đậm chất Thái Lan càng làm tăng lên vài phần nhan sắc của Trang Phạm.

Khả năng diễn xuất của hot girl 2k2 đã có nhiều tiến bộ

Bên cạnh nhan sắc cực phẩm nhiều người cũng nhận xét khả năng diễn xuất của Xoài Non đã tiến bộ rất nhiều. Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non gây ấn tượng khi tham gia vào MV ca nhạc. Trước đó, hot girl sinh năm 2002 từng góp mặt trong MV Tìm Em Trong Mơ của Chi Dân. Tiếp đó, tháng 3/2022, Xoài Non một lần nữa gây sốt khi xuất hiện trong MV Có Em Là Đủ của Will. Không còn giữ hình ảnh thanh lịch nữ tính, Xoài Non phá cách hơn với diện mạo trẻ trung đầy cá tính.

Xoài Non đang chứng minh khả năng của bản thân thoát mác "bình hoa di động"

Có thể thấy Xoài Non đang ngày càng thoát mác 'bình hoa di động' khi chứng minh khả năng trong nhiều lĩnh vực. Xoài Non (tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002). Cô nàng sở hữu khuôn mặt lai Tây ấn tượng cùng thân hình nóng bỏng thu hút người nhìn. Trước khi kết hôn với Xemesis, cô từng là học sinh của trường THPT Trường Chinh, TP.Hồ Chí Minh. Thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe dáng gợi cảm, phong cách ăn mặc tự tin, gợi cảm, Xoài Non nhận được nhiều lời khen và sự chú ý của công chúng. Hiện tại, cô đang sở hữu tài khoản Instagram cá nhân với hơn 1 triệu người theo dõi.