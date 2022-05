Dân mạng sốt xình xịch trào lưu 'giải cứu Diễm My' sau khi Công an thông báo truy tìm

Liên quan đến vụ án ở Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My. Được biết, Diễm My là nguyên nhân gây ra cuộc ẩu đả tại Tịnh Thất Bồng Lai năm 2019. Nhóm người gồm gia đình của Võ Thị Diễm My đã tới tận nơi để "giải cứu" con gái nhưng bất thành. Trong quá trình, cả 2 bên đã xảy ra xô xát gây ra thương tích. Đến nay gia đình Diễm My vẫn chưa rõ tung tích con gái đang ở đâu.

Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My

Theo cơ quan điều tra, việc truy tìm tung tích Diễm My là để phục vụ công tác làm rõ chân tướng vụ án. Theo đó, Công an cũng nhận được nhiều phản ánh tố cáo từ người dân và gia đình Diễm My về việc con gái bị lạm dụng, xâm hại ở Tịnh Thất Bồng Lai.

Diễm My bỏ nhà trốn vào Tịnh Thất Bồng Lai từ năm 2019

Ông Thắng - Cha ruột Diễm My cho biết con gái từ bé đã có tính cách hiền lành, thông minh. Tuy nhiên đến năm 2019, khi quen biết với một người tại Tịnh Thất Bồng Lai, Võ Thị Diễm My dường như đã trở thành con người khác. Cô dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích cha mẹ đẻ và tuyên bố đang sống hạnh phúc ở Tịnh Thất Bồng Lai. Vì quá nhớ thương con, cha mẹ Diễm My đã treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm được con. "Mẹ biết con đang u mê. Cho dù mẹ có khổ cực thế nào thì mẹ cũng tìm con cho được, mẹ không thể nào bỏ con được. Con quay về với cha mẹ đi con, mẹ năn nỉ con", bà Mai nhắn nhủ đến con gái.

Hình ảnh một nữ sinh 'bắt trend' giải cứu Diễm My

Trào lưu giải cứu Diễm My rầm rộ trên mạng xã hội

Kể từ đây, cư dân mạng bắt đầu rộ lên trào lưu "Giải cứu Diễm My". Hàng loạt những bình luận, hình ảnh hài hước đã được netizen sáng tạo vô cùng độc đáo. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

Chui ra đi bà nội nhỏ để người ta đi giải cứu quài mệt quá, không kiếm được giờ phải truy tìm bà như truy nã tội phạm luôn rồi.

Thử thách 6 ngày 6 đim đi tìm Diễm My. Cho dù thầy ông nội có gào thét đi chăng nữa cũng không ngừng. Gét gô.

Mong là diễm my về với ba me tự nguyện, cha me thương con nhất thôi, cha mẹ cực công tìm vài năm nay, về đi đi lấy chồng cũng được hay dọn ra riêng cũng được, ở nhà lầu có phòng riêng rồi dọn ra chi cho cực.