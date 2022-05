Hải Tú bất ngờ đánh úp cư dân mạng với loạt ảnh chụp chơi cũng xinh xỉu quả xứng danh 'vợ chủ tịch'

Tối 18/5, Hải Tú bất ngờ đăng tải loạt ảnh với visual xinh đẹp tựa nữ thần. Chẳng cần make up lòe loẹt, nàng thơ của Sơn Tùng MTP vẫn khiến dân tình điêu đứng với thần thái hút hồn tựa như những minh tinh Hong Kong xưa. Chiếc áo lông đỏ kết hợp với màu son đỏ càng khiến người đẹp sinh năm 1997 thêm phần hút hồn. Nhiều fan tỏ ra bất ngờ khi chỉ sau vài tháng Hải Tú đã mập mạp lên trông thấy. Không khó để nhận ra Hải Tú lúc này chính là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc kể từ khi bước chân vào công ty Sơn Tùng.

Hải Tú trở lại với diện mạo đẹp nức lòng người hâm mộ

Trước đó, Sơn Tùng đã chịu tổn thất không nhỏ khi cho ra MVThere's No One At All. Chỉ sau chưa đầy 24h ra mắt, MV đã vấp phải vô số ý kiến trái chiều bởi những hình ảnh mang tính bạo lực và đỉnh điểm là cảnh nhảy lầu ở cuối MV.

Góc nghiêng thần thánh của Hải Tú khiến dân tình điêu đứng

Nhận thấy những phản ứng tiêu cực của khán giả, Sơn Tùng đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Đồng thời nam ca sĩ buộc phải tiêu hủy MV và nộp phạt số tiền 70 triệu đồng. "Chủ đích việc xây dựng hình ảnh này Tùng mong muốn thông qua M/V có thể truyền tải thông điệp “Hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở, và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn”. Bên cạnh đấy Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia rằng: “Bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn”, Sơn Tùng chia sẻ.

Trong suốt thời gian Sơn Tùng gặp "đại nạn", Hải Tú luôn giữ thái độ im lặng. Có nhiều tin đồn cho rằng Hải Tú và Sơn Tùng đã dọn về sống chung trong căn biệt thư ngoại thành. Mối quan hệ của người đẹp sinh năm 1997 với Sơn Tùng cũng trải qua không ít sóng gió khi Hải Tú bị nhận định là 'trà xanh' phá tan cuộc tình với Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Dù chưa rõ thực hư ra sao và Hải Tú có liên quan gì đến việc ‘đường ai nấy đi’ của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm hay không, tuy nhiên cô vẫn nhận phải không ít chỉ trích từ dân mạng.