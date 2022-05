Jibaro là nhân vật gì trong Love, Death & Robots mà khiến cư dân mạng ám ảnh những ngày gần đây?

Sau một thời gian chờ đợi, Netflix đã chính thức cho ra mắt mùa 3 của tuyển tập phim ngắn siêu dị Love, Death & Robots. Những câu chuyện trong mùa 3 không chỉ mang ý nghĩa giải trí thường thấy qua những hình ảnh kinh dị mà còn truyền tải những thông điệp sâu sa khiến khán giả phải nghiền ngẫm.

Jibaro là cái tên ám ảnh cư dân mạng những ngày gần đây

So với các mùa trước, phần 3 của series kinh dị do Netflix sản xuất đã được cải thiện đáng kể về mặt hình ảnh. Thậm chí, vì hình ảnh quá sống động nên người xem còn tỏ ra hoài nghi những tưởng nhân vật trong phim do người thật đóng chứ không phải là nhân vật hoạt hình.

Đáng chú ý hơn cả trong 9 tập phim, tập cuối với cái tên Jibaro là bộ phim để lại cho khán giả nhiều ám ảnh hơn cả. Bằng chứng cho thấy đó là tạo hình nhân vật Jibaro gây sốt mạng xã hội với phong cách độc lạ, dị biệt.

Câu chuyện tình giữa chàng hiệp sĩ điếc và mỹ nhân ngư cuốn hút một cách kỳ lạ

Jibaro kể lại câu chuyện về điệu hát tử thần của mỹ nhân ngư nhằm lấy mạng những người đi biển. Trong cuộc một gặp gỡ tình cờ, mỹ nhân ngư vô tình chạm mặt với 1 nhóm hiệp sĩ. Giọng hát của Jibaro cất lên đã khiến nhóm người điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên, trong nhóm có một hiệp sĩ vì bị mất thính giác nên đã vô tình thoát chết.

Mỹ nhân ngư sau khi bị hiệp sĩ lóc hết vảy, mất đi giọng hát

Hiệp sĩ này sau đó đã bị hấp dẫn bởi vàng bạc đá quý trên cơ thể mỹ nhân ngư. Ngược lại con quái vật cũng bị hấp dẫn bởi khả năng miễn nhiễm với tiếng hát của người đàn ông. Cả 2 bị hấp dẫn bởi những điều kỳ lạ ở đối phương. Tuy nhiên, hiện thực không đẹp như tưởng tượng khi mỹ nhân ngư bị cướp đi lớp vảy và mất giọng hát. Còn hiệp sĩ sau khi vô tình uống nước có máu của mỹ nhân ngư đã khôi phục được thính giác và cái kết chết trong đau đớn.

Bài học về một mối quan hệ độc hại là thông điệp tác giả muốn truyền tải

Qua câu chuyện tưởng như kỳ dị của Jibaro, tác giả muốn truyền đạt thông điệp về chính hiện thực cuộc sống. Trong hiện tại có không thiếu những mối quan hệ độc hại, 2 người bị cuốn lấy nhau nhưng không thể đem lại hạnh phúc mà chỉ có mang đến đau thương cho nhau.

Phần tạo hình và âm thanh sống động trong phim là yếu tố lôi cuốn người xem. Nhiều khán giả sau khi xem vẫn còn cảm thấy ám ảnh với hình tượng mỹ nhân ngư vừa đáng thương vừa đáng hận. Một bình luận của cư dân mạng: "Cô gái tò mò vì anh khác biệt, kẻ k bị rù quến bởi giọng hát và anh thì say đắm vàng bạc trên người cô. Cả hai cuốn hút nhau một cách kỳ lạ nhưng đến cùng anh lóc hết vàng bạc để cho cô gái trở nên trơ trụi và anh thì cũng mất mạng như những đồng đội khác. Toxic relationship".