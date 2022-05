Phản ứng của CDM khi Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau 13 năm hẹn hò chỉ vì không hợp

Ngày 15/5, trả lời phỏng vấn một trang tin tức nữ diễn viên Cát Phượng đã chính thức xác nhận đường ai nấy đi với bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cả 2 đã chia tay từ tháng 2/2021. Thời điểm đó việc Kiều Minh Tuấn không còn xuất hiện bên bạn gái đã khiến người hâm mộ bán tính bán nghi. Tuy nhiên, Cát Phượng vẫn một mực phủ nhận tin đồn. Đến hiện tại, cô giải thích lý do khiến cô phải che giấu việc chia tay là bởi không muốn làm ảnh hưởng đến dự án phim của bạn trai.

Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn

"Thời điểm 14/2 năm nay là Cát muốn lên tiếng một lần vì ai cũng muốn hỏi hết trơn. Định công bố thì dính dự án, những nhà sản xuất người ta gọi điện cho Cát, ảnh hưởng đến dự án của họ khi mà chuyện này công bố ra còn ảnh hưởng rất nhiều. Nói chung mình vì người ta mình coi lại. Cát xin lỗi khán giả, thật lòng mọi người nghĩ chiêu trò nhưng Cát cũng chỉ vì những dự án mà không thể bày tỏ được câu chuyện".

Nói về lý do chia tay, Cát Phượng vừa khóc vừa chia sẻ rằng: "Khi Kiều Minh Tuấn nói dừng lại Cát có hỏi lý do? Tuấn nói là lý do không hợp. Cát nói là: 'Ô 12 năm mà nói tiếng không hợp'. Có vẻ mắc cười thôi. Ví dụ bạn bè thân nhau chơi không hợp, mình ráng cầm cự lắm luôn thì được 2-3 năm, đó là bạn bè. Tình yêu cho cố gắng lắm là 5 năm. Còn đây 12 năm mà nói không hợp thì chị thấy không hợp nó hơi lạ lùng đó".

Sau khi chia tay mối tình 13 năm, Cát Phượng cho biết cô đã chìm trong đau khổ trong suốt 2 tháng trời. Nữ diễn viên cũng cho rằng lỗi là ở mình khi cô đã quá thờ ơ với bạn trai kể từ sau scandal tình ái với An Nguy. Cuối cùng, Cát Phượng nhắn nhủ giờ mọi người đều đã có cuộc sống riêng vậy nên cô mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cả 2 trong chặng đường phía trước.

Cát Phượng cảm thấy nực cười khi lý do Kiều Minh Tuấn muốn chia tay là vì không hợp

Trước thông tin cặp đôi chị - em nổi tiếng showbiz Việt chia tay, nhiều người tỏ ra không mấy bất ngờ bởi lẽ trước đó Cát Phượng đã nhiều lần ẩn ý chuyện rạn nứt trên mạng, Tuy vậy, những người theo dõi và ủng hộ cặp đôi vô cùng tiếc nuối cho mối tình từng hoàn mĩ. Một số bình luận của cư dân mạng:

Uổng công xúc tép nuôi cò cò ăn cò lớn cò dò bỏ đi ở vậy cho an yên đi chị Cát ơi nuôi con mai sau đc nhờ vướng vào ba anh phi công làm gì cho mệt não!

Ngỡ họ thuộc về nhau, tình cảm của anh đủ lớn để bảo vệ, yêu thương, bù đắp cho chị, nhưng ko...chúc chị nhiều sức khỏe, công việc tốt.

Lúc trước ngôn tình lắm. Thề thốt hứa hẹn quá trời. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi!

12 năm lận đó, thời gian làm thay đổi một con người, hứa cùng nhau nhưng trên phim thôi nha mấy bạn. Nên học cách chấp nhận ai rồi cũng có một ngày rời xa mình...