Thu Trang, Tiến Luật đồng loạt thay hình đại diện đen trên mạng xã hội, chuyện gì đây?

Sáng 9/5, diễn viên hài Thu Trang và ông xã Tiến Luật bất ngờ để hình ảnh đen trên trang cá nhân. Động thái trên của cặp đôi khiến nhiều người vô vùng lo lắng. Hàng loạt dân mạng đã để lại bình luận chia buồn với gia đình cặp đôi diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số netizen lại cho rằng đây chỉ là "chiêu" PR cho bộ phim điện ảnh "Nghề siêu dễ" vừa ra mắt.

Thu Trang và Tiến Luật đồng loạt thay avatar đen

Trước đó, Sơn Tùng cũng từng khiến dân tình hoang mang khi để ảnh đại diện đen nhằm gây chú ý quảng bá cho MV There's not one at all. Cư dân mạng dự đoán rất có thể Thu Trang và Tiến Luật cũng áp dụng phương thức quảng cáo gây ấn tượng mạnh này. Một số bình luận của netizen:

Thu Trang Tiến Luật đu trend theo Sơn Tùng chuẩn bị ra web drama mới.

Chắc làm giống sơn tùng chuẩn bị comback MV mới nè!

Mắc cười ghê.. không biết bị sao cứ vào chia buồn cùng gia đình?

Em cũng không biết chuyện gì đã và đang xảy ra với gia đình chị, nhưng em cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất cùng chị và gia đình, mong chị giữ gìn sức khỏe chị nhé!

Được biết thời gian gần đây, Thu Trang và Tiến Luật rất bận rộn với công việc quảng bá phim điện ảnh mới ra lò. Từ khi ra mắt, Nghề siêu dễ đã ẵm trọn 55 tỷ đồng doanh thu phòng vé và trở thành phim có doanh thu cao nhất nửa đầu năm nay.

Netizen cho rằng đây chỉ là chiêu trong chiến dịch quảng bá phim mới

Thu Trang chia sẻ: "Một trong những mục tiêu của chúng tôi là kéo khán giả quay lại rạp phim. Việc tác phẩm dẫn đầu phòng vé trong thời gian qua chứng tỏ nhiều khán giả vẫn luôn ủng hộ phim Việt".