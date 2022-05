Vợ streamer giàu nhất Việt Nam phá tan lời nguyền '2 lưng' hóa nàng thơ ăn đứt Ngọc Trinh

Xoài Non tên thật là Trang Phạm sinh năm 2002. Cô nàng nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp lai Tây cùng thần thái cuốn hút. Đặc biệt Xoài Non còn được biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với Xemesis - Streamer giàu nhất Việt Nam. Ông xã Xoài Non không chỉ là một streamer, anh còn là một doanh nhân có tiếng ở Sài Thành hiện tại đang tiếp quản chuỗi cửa hàng xe mô-tô ''siêu to khổng lồ'' và salon ô tô của gia đình.

Xoài Non đẹp như tiên nữ trong chiếc váy hoa nhí điệu đà

Phần cổ áo được cách điệu giúp Xoài Non khoe khéo vòng 1 nảy nở

Xoài Non không muốn can thiệp dao kéo mà muốn tăng kích thước vòng 1 nhờ các phương pháp tự nhiên

Xoài Non có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ trong gia đình hào môn

Mới đây, Xoài Non vừa chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp không tì vết khiến netizen trầm trồ. Cụ thể, bà xã Xemesis diện chiếc váy hoa nhí cách điệu với chiếc cổ vuông và tay bồng. Kiểu tóc tết 2 bên khiến Xoài Non vừa xinh đẹp vừa trẻ trung. Đặc biệt mỗi khi cô nàng hơi cúi thấp sẽ để lộ vòng 1 đầy đặn, lấp ló khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Trước đó, Xoài Non từng nhiều lần than phiền về vòng 1 không mấy nảy nở. Thậm chí, Xoài Non từng được mẹ chồng cho tiền để đi "nâng ngực" tuy nhiên cô nàng nhất định không đồng ý. Bà xã Xeme chia sẻ bí quyết tăng vòng 1 một cách tự nhiên nhờ chế độ ăn uống và luyện tập đều đặn. Giờ đây Xoài Non đã có thể tự tin hơn mỗi khi diện đồ bó sát khoe 3 vòng đẹp mĩ miều.

Bên cạnh cuộc sống làm dâu hào môn, Xoài Non thường chia sẻ về tình cảm cô nhận được từ gia đình chồng. Bà xã Xemesis khẳng định: "Em là người phụ nữ đầu tiên anh Hiếu dẫn về mà cả dòng họ đều đồng ý. Khi về nhà chồng, em hợp với tất cả mọi người trong nhà luôn. Bố chồng là người nghiêm nghị tới mức không ai dám nói chuyện. Từ lúc em về nhà chồng cũng hay chọc bố vui, kéo bố trở nên gần gũi hơn với các thành viên khác".