Xôn xao clip bà Phương Hằng gào khóc trước lúc bị 'bế' đi: Đưa tôi đi tù được bao lâu, tôi thách đó

Ngày 24/3, CEO Nguyễn Phương Hằng chính thức bị Công an TP.HCM bắt giữ vì "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331, Bộ luật hình sự. Cùng với lệnh tạm giam, cơ quan chức năng cũng tổ chức khám xét biệt thự của nữ đại gia để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin mới nhất từ Công an TP.HCM, hiện vụ án của bà Hằng được mở rộng điều tra cả với những người có liên quan.

CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố

Cụ thể, trong thời gian qua bà Phương Hằng - Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã lợi dụng sức ảnh hưởng để livestream xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức gây thiệt hại nặng. Nhiều đơn tố cáo đã được gửi về cơ quan chức năng trong đó có 6 cá nhân bao gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam 3 tháng chờ kết luận của cơ quan điều tra

Được biết tại thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Phương Hằng còn tỏ thái độ không hợp tác, dùng ngôn từ tục tĩu với cán bộ thi hành lệnh. Bà Hằng hiện đang bị giam ở trại giam T30 chờ phán quyết từ tòa án với những hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra.

Bà Phương Hằng gào khóc kêu oan trước khi bị bắt vào tù

Mới đây, mạng xã hội bỗng dậy sóng với đoạn clip bà Hằng livestream lần cuối trước khi bị bắt tạm giam. Cụ thể, video ghi lại cảnh nữ giám đốc Đại Nam gào khóc nức nở như người bị oan.

"Bao nhiêu triệu dân yêu tôi không, đưa tôi đi tù được bao lâu. Làm đi. Tôi thách đó làm đi. Cái gì nó vừa phải thôi. Cái điều tôi làm tốt thì không bảo vệ tôi mà đi rình rập đợi tôi sơ hở để quy chụp đưa tôi đi tù. Còn ai muốn cống hiến nữa không. Còn ai muốn giúp đỡ cho người dân nữa không. Bây giờ lặng im để công kích tôi để tôi nổi điên lên vi phạm pháp luật. Vì tôi đã đụng chạm quá nhiều".

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đều cho rằng bà Hằng đã quá ngông cuồng, có thái độ coi thường pháp luật. "Xong vụ thầy ông nội đã bảo dừng không livestream nữa mà cô còn cố, mồm đi hơi xa thì chịu thôi cô ạ, vẫn ủng hộ cô mà nhiều khi cứng quá lại hơi dở", một cư dân mạng chia sẻ.