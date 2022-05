Bảo Thy chắc chắn là cái tên chẳng còn xa lạ với thế hệ tuổi teen thời 8x, 9x. Nữ ca sĩ bất ngờ nổi tiếng và nhận được sự mến mộ của khán giả qua cuộc thi Miss Audition 2006. Bản hit đầu đời Please tell me why song ca cùng Vương Khang là bệ đỡ đưa tên tuổi của cô vụt sáng. Trong khi đó, ca khúc Công chúa bong bóng lại đánh dấu thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Bảo Thy. Ca khúc nhanh chóng đứng đầu mọi bảng xếp hạng và được người hâm mộ thuộc nằm lòng cho đến tận ngày nay.

Bảo Thy là nữ ca sĩ nổi tiếng gắn bó với thế hệ 8x,9x

Không chỉ gây bão với các ca khúc tuổi teen những năm 2005- 2007, Bảo Thy còn được biết đến là nữ ca sĩ dẫn đầu xu hướng thời trang như tóc sư tử, môi xí muội. Có thể nói Bảo Thy chính là ngôi sao hàng đầu được trông đợi nhất ở thời điểm đó.

Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp Bảo Thy bỗng biến mất khỏi showbiz Việt

Tuy nhiên đến năm 2011, Bảo Thy bất ngờ biến mất khỏi showbiz Việt. Sau này, nữ ca sĩ mới kể lại đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong sự nghiệp ca hát của cô. Lúc này, Bảo Thy liên tiếp gặp những chuyện kì lạ không thể lý giải nổi. Cụ thể, giọng ca Ngôi nhà hoa hồng tâm sự rằng cứ mỗi lần cô lên phòng thu chuẩn bị thu âm cho sản phẩm mới thì y như rằng cô bị mất giọng, ho sặc sụa không cách nào chữa được. Không những thế, "Công chúa bong bóng" còn tiết lộ bản thân bị mất ngủ triền miên vì bóng đè.

Nhiều người đặt nghi vấn Bảo Thy bị đồng nghiệp dùng "bùa ngải"

"Rất nhiều anh chị trong giới có nói nhìn sắc mặt của tôi rất tối tăm, nhìn mình có vấn đề. Hầu như mỗi ngày giấc ngủ của tôi bắt đầu lúc 3h sáng và tỉnh dậy lúc 9, 10h sáng. Và giấc ngủ của tôi rất là khó. Đầu óc của tôi hay bị mông lung, nửa ảo nửa thật, chập chờn, không biết mình đang mơ hay đang thật. Có những buổi sáng tỉnh dậy, tôi mơ nhưng tôi tưởng như sự việc đó mới xảy ra ngày hôm qua", nữ ca sĩ trải lòng.

Bảo Thy phải điều trị trầm cảm vì mất ngủ, mất giọng

Mất ngủ lâu ngày khiến Bảo Thy xuất hiện dấu hiệu trầm cảm buộc cô phải điều trị trong thời gian dài. Ngay sau đó, nhiều tai ương liên tiếp giáng xuống càng khiến nữ ca sĩ mất tinh thần. Đỉnh điểm là vụ cháy nhà xảy ra năm 2015. Trong khi cô và gia đình đang ngủ tại nhà riêng thì bất ngờ lửa bốc lên từ dưới tầng hầm. May mắn đúng lúc anh trai Bảo Thy về kịp phá cửa cứu được cả nhà. Dù thoát chết trong gang tấc nhưng nhà và xe của nữ ca sĩ đều bị cháy rụi. Sau vụ cháy, Bảo Thy cho biết cô rơi vào khủng hoảng trầm trọng:

Nữ ca sĩ còn suýt chết hụt trong vụ cháy nhà 2015

"Tôi tưởng mình đã chết khi nhà bị cháy. Suốt nửa tháng sau đó tôi không còn tinh thần để làm gì, đến buổi thì vẫn trang điểm đi hát, cười nói với khán giả nhưng trong lòng như vỡ nát".

Liên tiếp những tai họa xảy ra khiến Bảo Thy phải dừng luôn sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ dành thời gian đi du lịch, khám phá cuộc sống mới bên ngoài đầy màu sắc. Cô cũng tìm đến cha xứ để được trút bầu tâm sự.

Đông Nhi - Bảo Thy từng là cặp "kỳ phùng địch thủ" của làng nhạc Việt những năm 2000

Khi đó, hàng loạt tin đồn cho rằng Đông Nhi đã dùng "bùa ngải" với Bảo Thy để đạp đồng nghiệp xuống nâng bản thân mình lên. Tuy nhiên, Bảo Thy đã lên tiếng khẳng định cô chưa từng nói mình bị 'chơi ngải' và mối quan hệ giữa cô và Đông Nhi vẫn hoàn toàn bình thường. Dù vậy những tin đồn vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Hiện tại Bảo Thy có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ

Hiện tại, Bảo Thy đã rời xa showbiz chỉ tập trung vào chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh. Cuộc sống viên mãn hạnh phúc của Bảo Thy khiến bao người ngưỡng mộ. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nữ ca sĩ cho biết:

Bảo Thy là minh chứng cho câu nói "khổ tận cam lai"

"Tôi luôn tự nhận mình là người không có tham vọng vì tôi cũng trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên tôi biết được điều gì là quan trọng và quý giá đối với mình. Cho nên tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Hồi trước, tôi có nói rằng sau khi lập gia đình, tôi sẽ không hoạt động năng nổ như ngày xưa được bởi phải tập trung cho gia đình. Tôi đã dành mười mấy năm để làm nghệ thuật rồi, trong đó có những năm làm việc rất cật lực nên khi bước qua một trang mới của cuộc sống, tôi sẽ phải dành nhiều thời gian vun vén gia đình".