Cầu cơ là trò chơi tâm linh xuất phát từ phương Tây. Tên của trò chơi kinh dị này có nguồn gốc từ Pháp và Đức Ouija board. Đây được cho là trò giúp người sống liên lạc với linh hồn. Quy luật của trò chơi này cực kì đơn giản. Người chơi cần chuẩn bị một tấm bảng gỗ cầu cơ có bảng chữ cái từ a đến z và chữ số (từ 1 đến 9), các từ “có”, “không”, “tạm biệt”, và một mảnh gỗ hình trái tim làm kim chỉ nan.

Trò cầu cơ được phát minh từ thế kỷ 19 ở phương Tây và du nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới

Người chơi khi muốn gọi 'linh hồn' lên sẽ phải đặt tay lên bàn cầu cơ đọc to câu hỏi Yes - No. Sau khi đọc xong, mảnh gỗ sẽ di chuyển đúng đáp án một cách vô thức không hề có sự điều khiển của người chơi.

Với những người muốn tham gia chiêu hồn một cách "chuyên nghiệp" hơn thì sẽ cần một số nghi thức thần bí sau đó mảnh gỗ sẽ di chuyển đến từng chữ cái để tạo nên một câu trả lời có ý nghĩa.

Trò cầu cơ giúp người sống giao tiếp với thế giới tâm linh

Được biết, bàn cầu cơ đã được phát minh từ thế kỉ 19. Sau đó, trò cầu cơ đã trở thành một dấu ấn của nền văn hóa đại chúng. Cầu cơ cũng được đưa vào nhiều bộ phim kinh dị khiến công chúng tò mò, khiếp sợ.

Theo các nhà khoa học giải thích đây chỉ là hiệu ứng vô thức của người chơi

Tuy nhiên những bí ẩn của trò chơi tâm linh này đã được các nhà khoa học giải mã. Cụ thể, theo nghiên cứu việc các mảnh gỗ có thể di chuyển là do hiệu ứng (Ideomotor effect). Đây là hiệu ứng chuyển động vật lý vô thức. Não bộ sẽ đưa ra những tín hiệu cho cơ thể di chuyển một cách không kiểm soát. Hiện tượng này tương đồng với ví dụ về việc bị giật mình trong khi ngủ.

Clip nhóm học sinh chơi cầu cơ ở khu quân sự đang khiến dân mạng xôn xao

Hiệu ứng Ideomotor được các nhà khoa học gắn chặt với nhận thức tiềm thức - và hiệu ứng của nó đạt được tối đa khi đối tượng tin rằng anh ta không kiểm soát được chuyển động của mình.

Loạt hình ảnh khiến nhiều người khiếp sợ

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nhóm học sinh thực hành trò cầu cơ trong lúc đi học quân sự. Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên Tik Tok.