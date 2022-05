Xoay quanh vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An mới đây đã ra quyết định truy tìm tung tích Võ Thị Diễm My. Theo cơ quan điều tra, đây là điểm mấu chốt phục vụ công tác làm rõ chân tướng vụ án. Trước đó, Công an cũng nhận được nhiều phản ánh tố cáo từ người dân và gia đình Diễm My về việc con gái bị lạm dụng, xâm hại ở Tịnh Thất Bồng Lai.

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai - Mẹ ruột Võ Thị Diễm My

Sau khi sự việc xảy ra, phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My). Bà Mai cho biết suốt nhiều năm qua vợ chồng bà đã tốn rất nhiều công sức, tiền bạc đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của con gái nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My

“Đến nay con gái tôi vẫn mất tích, hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Khi hay tin công an tìm con gái mình, tôi hy vọng nhưng cũng rất lo vì không biết con mình giờ này ở đâu, sống như thế nào. Tôi cố sống để chờ đến ngày gặp lại con”, bà Mai chia sẻ.

Bà Mai còn tiết lộ kể từ ngày con gái mất tích gia đình bà gặp phải vô số lời lẽ xúc phạm thô tục. Điều này khiến công việc làm ăn của 2 vợ chồng gặp nhiều khó khăn.

Diễm My bỏ nhà trốn vào Tịnh Thất Bồng Lai từ năm 2019

Được biết, Võ Thị Diễm My sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Từ nhỏ, Diễm My đã nổi tiếng là cô bé hiền lành, chăm chỉ nên cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Tuy nhiên tai họa ập đến với Diễm My vào năm 2019 khi cô quen biết một người tại Tịnh Thất Bồng Lai. Từ đây, Diễm My dường như trở thành con người khác. Vào ngày chuẩn bị sang nước ngoài du học, Diễm My đã trốn đi với lý do muốn ở lại để đi tu.

Cha mẹ đã bỏ nhiều công sức và tiền bạc nhưng vẫn chưa tìm được Diễm My

"Trước kia khi chưa quen biết với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai, con tôi rất ngoan hiền và chưa bao giờ to tiếng với bất cứ ai nhất là ba mẹ, em trai. Thời gian sau khi về nhà, tháng 6/2020 Diễm My tiếp tục bỏ trốn đến tịnh thất và có những biểu hiện bất thường như quay clip tung lên mạng chửi cha mẹ, vu khống loạn xạ… Thậm chí trong một số clip, My còn xin tiền, làm những điều bất thường chúng tôi không ngờ tới được”, bà Mai chia sẻ.

Năm 2019, vợ chồng bà Mai dẫn theo một nhóm người xuống Tịnh Thất Bồng Lai tìm con gái. Tại đây 2 bên đã xảy ra xô xát khiến nhiều người bị thương. Hiện tại, gia đình vẫn tích cực tìm kiếm Diễm My.