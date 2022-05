Người đàn ông có bàn tay 'vàng' mua ô tô cho vợ bốc luôn biển ngũ quý 5, có người trả giá 4 tỷ

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một người đàn ông may mắn bốc trúng biển ngũ quý 5 trong lúc làm thủ tục mua xe ô tô tặng bà xã. Cụ thể, anh Nguyễn Văn N. (người địa phương) đến làm thủ tục cho xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe sản xuất năm 2022 được đăng lý tại Công an huyện Gia Bình (Công an tỉnh Bắc Ninh) thì may mắn bốc trúng biển 99A-55555.

Anh Nguyễn Văn N sống tại Bắc Ninh là người may mắn bốc trúng biển ngũ quý 5

Sau khi may mắn bốc được biển số đẹp chưa từng có anh N cho biết cảm xúc của anh khi đó vui mừng khó diễn tả. Được biết, chiếc xe này là món quà anh N giành tặng cho vợ nên quyền quyết định bán xe đều nằm ở bà xã. Một số bình luận của cư dân mạng:

Sau này tôi mà mua xe phải thể hiện may mắn ngũ quý 9 mới được nhìn mà sướng!

Đã lắm tiền rồi lại con may mắn nữa. Lộc thật!

Các ông cứ đăng là mua quà tặng vợ mấy bà vợ lại ca bài ca đòi quà xuất ngày. Khổ thân chúng tôi lắm.

Ngay sau khi biết thông tin, hiện tượng mạng Bùi Xuân Huấn hay còn gọi với biệt danh Huấn Hoa Hồng đã lập tức ra giá 4 tỷ đồng cho chiếc xe mang biển ngũ quý 5. Huấn Hoa Hồng sinh năm 1984 tại Yên Bái. Từ năm 2015 đến nay, Huấn Hoa Hồng được nhiều người biết đến bởi thường xuyên livestream, đăng clip khoe tiền, vàng, xe, sổ đỏ... và có nhiều phát ngôn "gây sốc".

Huấn Hoa Hồng là hiện tượng mạng có nhiều phát ngôn gây sốc

