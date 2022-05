Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin nóng về vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Mới đây, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, UBND tỉnh Bình Dương vừa có cuộc họp báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm hơn cả là vấn đề liên quan đến vụ án doanh nhân Nguyễn Phương Hằng.

Bà Phương Hằng bị bắt tạm giam 3 tháng chờ kết luận của cơ quan điều tra

Thông tin mới về diễn biến điều tra, Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện tại cơ quan điều tra đã thu thập 53 buổi livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thụ lý 7 đơn tố cáo bao gồmca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin mới nhất về bà Phương Hằng

Từ những chứng cứ thu thập đc, cơ quan chức năng xác định hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng được nhận định có dấu hiệu cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định ở khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự.

CEO Nguyễn Phương Hằng bị 2 cơ quan cùng khởi tố

Trước đó, ngày 24/3, CEO Nguyễn Phương Hằng chính thức bị Công an TP.HCM bắt giữ. Bà Hằng hiện đang bị giam ở trại giam T30 chờ phán quyết từ tòa án với những hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra.

Hồ sơ vụ án của bà Hằng đã được chuyển lên TP.HCM

Được biết, bà Phương Hằng cùng bị 2 cơ quan khởi tố cùng 1 tội. Nhận thấy cả 2 vụ án có cùng hành vi phạm tội liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trao đổi, thống nhất với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để chuyển hồ sơ vụ án trên cho Công an TP.HCM tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.