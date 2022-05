Trang Khàn so sánh kết cục của Đàm Vĩnh Hưng với bà Phương Hằng: Người đi diễn người đi tù

Trận chiến giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ đã dần đi vào hồi kết sau khi Bộ Công An vào cuộc. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người nổi tiếng khác trong nghi vấn từ thiện đã được minh oan. Về phía bà Phương Hằng, ngày 24/3, CEO Nguyễn Phương Hằng chính thức bị Công an TP.HCM bắt giữ vì "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331, Bộ luật hình sự. Bà Hằng hiện đang bị giam ở trại giam T30 chờ phán quyết từ tòa án với những hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra.

CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam

Dù bà Phương Hằng đã bị tạm giam chờ xét xử nhưng rất nhiều người vẫn bày tỏ sự ủng hộ, bênh vực với nữ đại gia. Mới đây, trong đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Mr. Đàm, một số netizen đã bày tỏ thái độ mỉa mai với nam ca sĩ và so sánh với bà Phương Hằng. Bởi lẽ, trước khi vướng vào vòng lao lý bà Hằng thường xuyên livestream hát hò, nhảy múa.

Bà Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng bị đem ra so sánh

Trong số này, đáng chú ý nhất là bình luận của một khán giả so sánh Đàm Vĩnh Hưng và bà Hằng: “Khán giả thông minh lắm họ thừa biết mà, Cô Hằng chỉ hát vu vơ cho vui mà đi vào lòng biết bao nhiêu người…”.

Trang Trần sau đó đã có động thái đáp trả gay gắt ý kiến của cư dân mạng này. Trang Trần phản pháo: “Khán giả họ thông minh lắm, ai mà không biết. Cô moon hát vu vơ, nhưng không phải đi vào lòng người, mà là đi vào tù T30. Anh tao chỉ hát thế thôi, nên anh tao vẫn đang đi biểu diễn ca nhạc chứ cô mày hát hay quá. T30 sẵn sàng đón chờ”.

Hồ sơ vụ án của bà Hằng đang được mở rộng điều tra với cả những người có liên quan

Đây không phải lần đầu cựu người mẫu lên tiếng mỉa mai bà Phương Hằng. Trước đó, cô và nữ đại gia đã có cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội. Hiện tại, vụ án của bà Hằng vẫn đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ.