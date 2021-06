Mới đây, sau khi khóa trang cá nhân có hơn 600 ngàn lượt theo dõi, bà Phương Hằng lại có động thái nhắm đến ca sĩ Vy Oanh khiến dân mạng đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, nữ đại gia viết trên trang cá nhân của trợ lý Hà Lee một bức tâm thư dài gửi đến vợ chồng Vy Oanh. Nội dung của bức thư khiến dân mạng xôn xao khi CEO Đại Nam đứng ra 'cầu xin' vợ chồng nữ ca sĩ ủng hộ 200 tỷ. Khi đó, bà Hằng sẽ đổi tên quỹ mổ tim Hằng Hữu thành 'Quỹ mổ tim Vy Oanh'.

QUỸ MỔ TIM VY OANH

Kính gửi cộng đồng mạng trong và ngoài nước và vợ chồng em Vy Oanh.

Tôi có tìm hiểu và được biết chồng của Vy Oanh là một doanh nhân rất giàu và nổi tiếng. Cô đang sống ở nước ngoài cùng gia đình với một cuộc sống rất sang chảnh. Và cô ấy nói rằng vợ chồng tôi không là gì cả so với sự nghiệp của vợ chồng cô ấy. Hôm nay tôi gửi tâm thư này đến chồng của Vy Oanh. Trước nhất là chúc mừng anh đã tìm cho mình được một người vợ biết PR cho chồng mình - là một doanh nhân giàu có và thành đạt. Sau đến là tôi xin thay mặt cho tất cả những trẻ em nghèo bệnh tim ở Việt Nam để cầu xin anh 200 tỷ thôi, để phục vụ cho Quỹ mổ tim Hằng Hữu đổi thành "Quỹ mổ tim Vy Oanh", vì tôi tin chắc một điều, với sự thành công của anh, như những gì Vy Oanh đã nói, thì chắc 200 tỷ này chỉ là cái búng tay.

Nên tôi mạo muội bỏ qua mọi sỉ diện và chắp cánh cho vợ chồng anh tiếp tục công việc thiện nguyện của chúng tôi. Đây là điều mà tất cả những gia đình nghèo mà có trẻ em bị bệnh tim đều mong ước. Tôi xin anh, vì anh là người Việt Nam. Chẳng lẽ anh giàu có đến như vậy mà không mở lòng từ bi để cứu giúp người Việt Nam hay sao? Đây là cơ hội to lớn nhất để chứng minh một đại gia CÓ TIẾNG, CÓ TÂM VÀ CÓ TẦM.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đi ăn mày, ăn xin thay cho những trẻ em "ham sống sợ chết". Tôi tin chắc lời khẩn cầu này, với một trái tim người đàn ông lương thiện, thành đạt và hạnh phúc đang sống ở một đất nước "cờ hoa xinh đẹp", nhưng anh vẫn là người Việt Nam phải không? Như những gì vợ anh nói thì 200 tỷ này có nghĩa gì đâu, với một người đàn ông thành đạt, nổi tiếng như anh. Qua tâm thư này, tôi khẩn cầu anh và tha thiết xin anh tiếp tục giúp đỡ cho "Quỹ mổ tim Vy Oanh" để tạo thêm phước đức cho vợ và 3 đứa con của anh. Tôi tin chắc anh cũng yêu trẻ và yêu tất cả những người Việt Nam, nhất là những trẻ em bất hạnh, chúng không được may mắn như những đứa con của anh.

Anh hãy thể hiện mình là một người đàn ông quân tử, một người thành đạt NHƯ NHỮNG GÌ VỢ ANH ĐÃ TỰ HÀO VỀ ANH. Chắc chắn một điều, cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước đều NGHIÊNG MÌNH KÍNH NỂ trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh. Vì xưa nay tôi chưa từng nghe vợ chồng anh đi làm thiện. Đây cũng là cơ hội để thể hiện mình.

Tháng 10 này, tôi chính thức ngừng hoạt động Quỹ mổ tim Hằng Hữu và tôi hi vọng sẽ được thay đổi thành tên của vợ anh - Quỹ mổ tim Vy Oanh sẽ được ra đời vào tháng 10 năm nay. Tôi tin chắc qua tâm thư này, tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước đều hi vọng một TRÁI TIM LƯƠNG THIỆN tạo phước đức cho đời và tạo phước đức cho vợ con mình, thì 200 tỷ có là gì đâu phải không anh? Chúng tôi sẽ chờ đợi hồi đáp từ vợ chồng anh. Chúc cho gia đình anh luôn bình an và hạnh phúc.



Bài viết của vợ ông Dũng 'lò vôi' lập tức thu hút được vô số bình luận của dân mạng. Hầu hết công chúng đều hiểu đây chính là một màn 'cà khịa' nữ ca sĩ Vy Oanh. Bởi trước đó, Vy Oanh đã lên tiếng chê bai hành động từ thiện của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng. Giọng ca 'Đồng xanh' phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích của dư luận khi mỉa mai bà Hằng hiến đất mà không hiến tiền.