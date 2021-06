Dân mạng bất ngờ quay lại chỉ trích Hồ Văn Cường: Cứ an phận đi hát, làm osin cho Phi Nhung đừng kêu

Trên trang cá nhân, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh mẹ nuôi Phi Nhung những ngày qua.

"Con xin chào tất cả các ông bà, cô bác và anh chị đang xem. Hôm nay bên cạnh con có mẹ đẻ và cha đẻ của con. Qua đây con muốn lên tiếng để xác nhận lại với mọi người về những thông tin con và mẹ Nhung trên MXH là hoàn toàn sai sự thật. Và theo con biết vừa qua, có 1 chị fan hâm mộ và con quen chị đó được 6 năm. Chị đã mạo danh là chị gái ruột của con để liên lạc với 1 anh IT để liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung và gia đình của con. Hiện tại con vẫn chưa có sự hồi đáp từ chị N.N.L hiện đang sinh sống tại Bình Dương, có nick Zalo là Emily", Hồ Văn Cường chia sẻ.

Tuy nhiên điều khiến cư dân mạng chú ý là gương mặt trắng nhợt cùng đôi mắt thâm quầng khiến không ít người cho rằng cậu bị ép phải làm clip.

Dẫu vậy, bên cạnh những lời động viên, thương cảm với gia đình cậu bé dân ca, lại có những người cho rằng Hồ Văn Cường đang quá hèn nhát, không dám nói lên sự thật.

"Biết ngay cách trả bài của đám man rợ này mà. Cái dở cái khó cho Nhâm Hoàng Khang là lời nói ngoài thằng bé Hồ Văn Cường ra thì còn cha mẹ của nó nữa. Toàn có đủ quyền công dân rồi. Tao chỉ thương NHK, còn gia đình Hồ Văn Cường đến lúc này còn ko nhận ra cơ hội sống cho chính mình thì cho đáng. Lần sau đừng than nữa nhé! Cứ an phận lên sân khấu kiếm tiền, về nhà làm con ở, làm osin cho đám tụi nó nhé! Cấm than!", một cư dân mạng bình luận.

Đồng thời, cộng đồng mạng còn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc:

Thật ra giờ muốn biết trắng đen thế nào thì công an vào cuộc điều tra là ra ngay:

1. Trại trẻ PN có đúng là trại trẻ mồ côi hay không?(cần làm rõ có tổng tất cả bao nhiêu trẻ? Điều tra rõ tên, tuổi, xuất xứ ngày nhận nuôi trẻ và có chính quyền nào xác nhận cho nuôi? Có đúng 100% trẻ em là mồ côi cha mẹ, trẻ lang thang cơ nhỡ ko? Điều tra kỹ thân phận các đối tượng đang trông coi trẻ, nhân viên làm việc trong nhà hàng chay của tập đoàn này ntn?... hay chỉ là Tịnh Thất Bồng Lai thứ 2?

2.Điều tra tiền từ thiện mấy đợt ko minh bạch của Phi Phi...

3. Điều tra những vấn đề của gia đình Hồ Văn Cường...

4. Điều tra Phi Phi có liên quan Võ Hoàng Yên hay không?

Tuy nhiên đó mới chỉ là những phỏng đoán ban đầu của cư dân mạng. Thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.