Mới đây, một người tiêu dùng đã hỏi thẳng Ốc Thanh Vân về sản phẩm do cô quảng cáo tuy nhiên chất lượng không đúng như lời giới thiệu khiến nhiều người chú ý.

Cụ thể, người này viết: "Chị ốc đừng chặn fb e nhé! E nghe c ốc quảng cáo máy pha sữa của nhật tin tưởng e mua về cho con, về dùng được mấy bữa máy lỗi hỏng ko dùng được nữa e có gọi điện lên số tổng đài để được hỗ chợ mang đi bảo hành lại mà gọi lên mấy số đấy ngta trả lời là công ty phá sản rồi, chị ốc cho e hỏi bây giờ e muốn sửa muốn bảo hành máy này thì mang đi đâu ạ? Hay là e bị lừa ???".

Đáp lại câu hỏi của fan, Ốc Thanh Vân khẳng địng không có chuyện sản phẩm cô quảng cáo là giả mạo. Tuy nhiên việc máy móc hỏng hay công ty phá sản không phải lỗi của cô.

"Máy pha sữa Tiny Baby này là hàng của Nhật Bản. E search trên mạng là thấy (Lazada cũng có bán). Máy ok và c quay clip e đã xem. C đâu thể thao tác trên cái máy không hoạt động được, phải ko e. Vì vậy. Chắc chắn không ai lừa ai cả e ạ. Tuy nhiên. Công ty họ phá sản (có thể vì lí do dịch, họ không thể tiếp tục duy trì kinh doanh) thì đó là lí do khách quan, không phải do c, và nhiều khi cũng không phải do họ. Nhiều công ty họ không gồng nổi qua mùa dịch đó e. C rất tiếc khi chia sẻ điều này cùng e. Nhưng mong e hiểu c ko biết và cũng ko muốn như vậy. Và chuyện máy móc xài thì cũng khó tránh hoàn toàn chuyện hư/ lỗi. Xin lỗi em".

Lời giải thích của mẹ Ốc nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số lời bênh vực cũng có khá nhiều người cho rằng Ốc Thanh Vân đang chối bỏ trách nhiệm.

Một số bình luận của cư dân mạng:

Người ta mua của Ốc vì người ta tin tưởng. Ốc chọn sai nhà cung cấp phải có trách nhiệm xíu chứ.

Có thể quay clip máy xịn nhưng ship máy đểu

Đang chọn kem dưỡng da bên em mà đọc như trên nên suy nghĩ lại. Ví dụ mua xong hư da, Ốc chỉ công ty bên Mỹ thì sao.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Quyền Linh đã lên tiếng xin lỗi về việc quảng cáo hàng kém chất lượng.