Bị chồng hành hung đến gãy cả mũi nhưng cô Xuyến Hoàng Yến vẫn khẳng định: 'Anh Thắng yêu tôi nhất'

Sự việc nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị chồng bạo hành ngay giữa chốn đông người khiến dư luận vô cùng thời gian qua. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: "Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe doạ tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát".

Trong buổi họp báo, Hoàng Yến xuất hiện với khuôn mặt chi chít vết thương, băng kín do bị gãy mũi. Cô vừa nói vừa khóc vô cùng thương tâm kể về quá trình bị chồng hành hạ.





Dù vậy, cô Xuyến vẫn dành những lời tốt đẹp cho chồng cũ. "Cá nhân tôi đến giờ phút này, tôi có thể nói. Anh Thắng là người đàn ông tôi yêu nhiều nhất. Là người đàn ông tôi hy sinh nhiều nhất, làm tôi khổ đau nhất. Tôi đã nguyện sống hết đời với anh ấy nhưng đến cuối cùng anh ấy lại làm điều vô lý nhất. Hiện tại tôi đang được bảo vệ. Tất nhiên không phải bảo vệ mãi. Nhưng anh ấy doạ giết nên cả nhà tôi sống trong trạng thái hoang mang lo sợ, nhà tôi lại toàn con gái chân yếu tay mềm. Tôi mong mình được bảo vệ và giải quyết hết khúc mắc. Có lần Yến đã nói là: Anh Thắng ơi, tôi nhịn anh không phải tôi sợ anh đâu, tôi chỉ muốn hoà bình, nhẹ nhàng, còn con cái nữa. Tôi nghĩ anh làm gì cũng phải chịu tráchh nhiệm chứ đừng lộng hành. Tôi có cuộc sống của tôi nhưng đừng can thiệp. Anh có tư tưởng chiếm đoạt. Chỉ cần tôi chụp ảnh với bạn nam nào là anh nhảy vào nói. Kiểu mày chỉ được phép là của tao. Trừ khi bố mày chán mày", Hoàng Yến chia sẻ.

Được biết, 'cô Xuyến' lên xe hoa lần thứ 4 cùng chồng kém tuổi vào năm 2016. Cặp đôi có với nhau một công chúa nhỏ tên Mầm. Trước khi đến với người đàn ông này, Hoàng Yến đã trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân và hai người con riêng. Trong khi đó, Cao Thắng cũng đã một con trai riêng. Chia sẻ về Cao Thắng, Hoàng Yến từng tâm sự:

"Bình thường tôi cũng được chồng yêu thương, chiều chuộng nhau từ hơi thở, suy nghĩ đến ánh mắt, hành động. Anh ấy rất hay xung phong đi mua đồ ăn cho vợ, kể cả lúc 1-2h đêm nhưng tôi chẳng bao giờ hành hạ anh ấy để thỏa mãn cái thèm của bản thân. Sau khi sinh bé Mầm, tôi rất yếu. Anh ấy ban ngày vẫn đi làm bình thường nhưng đêm về luôn thức để trông con, trông vợ. Dù tôi chẳng bao giờ ngủ được khi con thức nhưng anh ấy vẫn nhận phần bế con thay cho vợ đỡ mệt và khi nào tôi thức thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không ngủ. Chồng tôi mắc bệnh yêu vợ quá nên lo lắng cho từng suy nghĩ của vợ nhưng lúc nào cũng an ủi tôi rằng: "Không sao đâu vợ, con mình được Trời Phật thương nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vợ cứ yên tâm".

