Dù không trực tiếp công khai tình cảm nhưng cặp đôi Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My vẫn thường xuyên dành cho nhau nhiều lời động viên cùng cử chỉ thân mật khiến dân tình ngưỡng mộ.

Khi bạn trai Đoàn Văn Hậu phải đi thi đấu ở UAE xa xôi, Doãn Hải My luôn bày tỏ sự động viên bằng cách cập nhật kết quả trận đấu kèm lời cổ động hết sức ngọt ngào.

Mới đây, Doãn Hải My đã khiến nhiều người chú ý khi bày tỏ quan điểm của mình về việc "bị so sánh với người yêu cũ". Cụ thể, một người đã đặt câu hỏi cho Doãn Hải My qua phần Q&A trên Instagram: "My nghĩ sao về việc đem người yêu cũ ra so sánh với mình".

Đáp trả câu ỏi có phần nhạy cảm của người này, Doãn Hải My thẳng thắn bày tỏ: "Đối với My, so sánh bản thân với những người khác đã là một hành động thừa thải, khập khiễng và phi lý nữa là so sánh bản thân với người cũ.

Mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt với vẻ đẹp, ưu điểm, khuyết điểm riêng cùng cách suy nghĩ, phong cách sống riêng. Chính những yếu tố đó tạo nên mình. Bản thân My không bao giờ so sánh My với bất kì ai khác, vì My biết My là ai, My ở vị trí nào, My có ưu điểm gì".

Ngoài ra, Hải My cũng cho biết cô không quan tâm đến những lời so sánh của người khác. Câu trả lời đầy thuyết phục của cô nàng đã nhận được nhiều sự đồng tình của dân mạng.

Hoàng Anh - Bạn gái cũ Đoàn Văn Hậu

Tình cũ của Đoàn Văn Hậu là hotgirl Hoàng Anh Ốc. Cả hai đã có một mối tình đẹp khi đều là những người cùng quê. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao mà cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi.