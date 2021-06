Chân dung 2 ái nữ xinh đẹp của 'cô Xuyến' Hoàng Yến: Từng chứng kiến bố dượng đánh mẹ dã man

Nổi tiếng là nữ diễn viên có nhiều chồng nhất Việt Nam, Hoàng Yến tự nhận mình là kẻ lận đận trong đường tình. Mới đây, cô còn khiến dư luận xôn xao khi công khai hình ảnh bị chồng hành hung ngay ở nơi đông người. Được biết, anh Cao Thắng - Người chồng thứ 4 của cô đã ly hôn hồi tháng 3 đã tìm đến nơi nữ diễn viên ở và cầm dao dọa đuổi đánh. Sau sự việc, Hoàng Yến đã bị hoảng loạn tinh thần và chấn thương nghiêm trọng ở mặt.

Bất hạnh đường tình nhưng Hoàng Yến lại may mắn khi có 3 cô con gái vô cùng xinh đẹp. Con gái đầu của cô tên Dương Mạc Yến My sinh năm 1993. Thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ cùng tài năng ca hát, Yến My sớm đã dấn thân vào con đường nghệ thuật. Tuy nhiên có vẻ cái duyên chưa thực sự tới nên cô vẫn chưa để lại dấu ấn trong giới giải trí. Năm 2019, Yến My kết hôn và lui về chăm sóc gia đình.

Con gái thứ 2 của Hoàng Yến tên Yến Minh sinh năm 2001. Hiện tại, Yến Minh đang học ngành truyền thông đa phương tiện. Yến Minh gây ấn tượng với vẻ ngoài năng động, tự tin cùng phong cách ăn mặc trẻ trung.

Yến Minh thường xuyên tương tác với mẹ trên mạng xã hội. Mỗi dịp đặc biệt, cô nàng đều gửi đến mẹ những lời yêu thương.

"Có một người phụ nữ rất đặc biệt. Xinh đẹp đặc biệt, tính cách đặc biệt, yêu con rất đặc biệt và có một sinh nhật cũng rất đặc biệt. Đó không phải ai khác mà chính là mẹ của con. Happy birthday mẹ yêu, con chúc mẹ sẽ ngày càng xinh đẹp dù mẹ đã luôn luôn đẹp trong tim con, luôn luôn bình an yên vui, quan trọng nhất là mãi luôn khỏe mạnh nữa và kiếm được thật nhiều tiền ạ.

Con không biết nói gì hơn ngoài con yêu mẹ và luôn biết ơn mẹ vì đã sinh ra cô con gái đáng yêu là con và chị. Mẹ còn luôn yêu con nhất theo cách riêng của mẹ" - cô nàng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ.

Trong buổi họp báo chiều 25/6, con gái Yến My cũng xuất hiện bên cạnh mẹ.

Con gái diễn viên Hoàng Yến nói: "Nếu tôi không nói, mọi người sẽ không có được thông tin chính xác nhất. Những ngày qua, người chồng cũ thứ 4 của mẹ tôi hành hung mẹ tôi, đe dọa gia đình chúng tôi, tôi rất sợ.

Mọi người thường hỏi lý do vì sao mẹ tôi bị đánh. Nguyên nhân là do mẹ tôi. Mẹ tôi sắc sảo, thông minh, lanh lợi trong nhiều chuyện nhưng trong tình yêu thì không. Những lần bị chồng cũ hành hung, mẹ luôn nhịn và giấu các con. Tôi từng chứng kiến người này dùng bạo lực bằng ngôn từ với mẹ tôi, thậm chí cầm dao đe dọa mẹ tôi.

Mỗi người sẽ có bài học để họ phải học. Nếu họ không học thì sẽ có thêm những bài học tương tự như vậy và ở mức độ kinh khủng hơn. Bài học về tình yêu lại xảy ra với mẹ tôi. Vì sao chuyện này lại xảy ra với mẹ tôi, vì mẹ tôi luôn là người nhịn".