Sự việc nữ diễn viên 'Về nhà đi con' bị chồng bạo hành ngay giữa chốn đông người khiến dư luận hết sức xôn xao thời gian qua. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: "Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe doạ tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát".

Theo Hoàng Yến, cô và chồng thứ 4 là anh Cao Thắng đã ly hôn vào cuối tháng 3/2020 nhưng sau đó cả hai vẫn liên tục xảy ra mâu thuẫn, vướng kiện tụng tranh quyền nuôi con,...

Mới đây, chiều 25/6, cô Xuyến đã mở cuộc họp báo để chia sẻ thêm về tình trạng của mình cùng những tình tiết liên quan đến sự việc kinh hoàng trên.

Xuất hiện trong buổi họp báo, nữ diễn viên mặt quấn đầy băng vô cùng đau đớn khiến nhiều fan xót xa. Tiết lộ trong cuộc nói chuyện, Hoàng Yến cho biết sau khi ly hôn cô và chồng đã có thời gian tái hợp.

"Trong những ngày tháng mới chi tay anh cũng hối hận lắm, anh cũng trở thành người hiểu biết. Anh bảo anh biết anh sai rồi nên thôi cứ cho anh gặp mặt con, mọi thứ rất bình thường. Tôi còn hứa là nếu một thời gian sau này, anh cho tôi cái nhìn nhận khác, tôi vẫn tự hào khoe về anh. Có lẽ vì câu nói ấy nên anh sống rất cẩn thận. Đến ngày 30/4 - 1/5 Yến quyết định quay lại sống với anh ấy thêm một lần nữa dù từng có quyết định ly hôn. Không phải người phụ nữ nào có con rồi cũng sẵn sàng chia tay, mình cũng muốn níu giữ thêm một lần và cho anh ấy, cũng như cho mình thêm một cơ hội. Đó cũng là cho con một mái ấm đầy đủ ba và mẹ".

Tuy nhiên khi về sống với nhau, anh Cao Thắng vẫn không bỏ thói vũ phu khiến cô hết sức lo lắng. Đáng nói, theo lời nữ diễn viên cô còn từng bị chồng cầm dao dọa đâm ngay lúc đang ngủ cạnh nhau.

"Tự nhiên anh ấy ngồi sát cạnh mình, theo phản xạ mình bật dậy. Tay anh lăm lăm con dao bấm, Yến bảo anh làm gì đấy? Anh bảo tôi không làm gì cô, tôi đâm tôi được chưa? Lúc ấy ầm ĩ lên, bạn nhân viên lao sang gõ cửa. Khi ấy anh ý chốt cửa, Yến lao ra nhưng anh đã lao ra trước rồi, và bảo: Không có gì đâu, ngủ đi, về đi.

Anh bảo: Cứ ngồi đấy, tôi không ăn thịt cô. Yến rất hoảng sợ và niệm Phật. Rất may 5 phút sau mẹ Yến đưa bé Mầm ra và bảo Mầm đòi ngủ với bố mẹ. Lúc ấy mở cửa, Yến lao ra ngoài luôn. Lúc ấy anh lại tỉnh bơ như chưa từng điên. Thậm chí còn bảo uống nước đi, chồng đưa nước cho. Yến thấy rất ghê sợ. Mẹ bảo Yến nhịn vì đã quay lại với nhau rồi. Nhưng anh lại quay ra nói với mẹ là vợ con sai rồi. Lúc ấy trong lòng Yến đã có dấu chấm hết", cô kinh hãi kể lại.

Hiện tại, công an đã vào cuộc điều tra. Đại diện công an phường Xuân La nói: "Đơn vị đã nhận trình báo của nạn nhân và báo cáo lên Công an quận Tây Hồ", đồng thời cho biết đơn vị này đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để củng cố hồ sơ điều tra.