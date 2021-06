Hoa hậu Tiểu Vy chơi lớn đặt kèo làm osin 1 năm nếu như tuyển Việt Nam thắng UAE

Vào lúc 23h45 đêm nay 15/6 (giờ Hà Nội), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đối thủ của Việt Nam ở trận đấu lần này là UAE - đối thủ đã không còn quá xa lạ.

Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ bước ra sân với tâm thế của đội bóng hiên ngang đi tiếp với ngôi nhất bảng. Nhưng trước mắt Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ là một UAE rất khác lượt đi, với sức mạnh như vũ bão.

Trước giờ trận đấu bắt đầu, loạt sao Việt đã dành lời cổ vũ cho tuyển nhà theo cách cực kì đặc biệt. Ngoài việc gửi đến đội tuyển Việt Nam những lời cổ vũ, các người đẹp Việt còn sẵn sàng chơi lớn: Nhận kèo làm osin dọn nhà, trông trẻ, hay cá cược ăn uống…

Hoa hậu Tiểu Vy hào hứng tuyên bố trên trang cá nhân: "Kèo đưa ra như sau: Việt Nam thắng UAE 2 – 1. Nếu không phải tỷ số này Vy sẽ bị thua 2 kèo. Kèo 1: lau nhà cho chị Thúy An 1 tháng. Kèo 2: giữ Toby và Annie của chị Kim Dung 1 tuần. Mấy anh đẹp trai ơi, hãy ấn định tỷ số này kẻo phen này em đi làm OSIN. Mà nếu tỷ số 3 – 1 hay 4 – 1 đi làm OSIN 1 năm em cũng chịu. Mà nếu xong vầy là em đi lấy chồng luôn được rồi”.

Á hậu Thúy An cũng không kém cạnh khi đưa ra kèo cực gắt: “Kỷ niệm cho vòng đấu thế kỷ Việt Nam – UAE nên An và Vy chơi lớn trò tâm linh một chút. Cả nhà làm trọng tài cho An và Vy nha. Ai đoán đúng tỷ số thì người kia phải qua nhà nấu nướng, lau dọn free 1 tháng nha. An thả tỷ số Việt Nam – AUE là 3 – 2 vào đây, có ai tham gia nữa không?”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà lại có kiểu đặt cược bao ăn cực kì hay ho: ”Linh mở tiệc online xem Việt Nam thắng UAE tối nay. Mọi người order ăn gì nào? Linh nấu! Đừng quên cỗ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Hãy cùng Linh tiếp sức cho các tuyển thủ Việt Nam để tiến sâu hơn trong giải World Cup năm nay nhé. Mạnh dạn đoán Việt Nam sẽ đá thủng lưới UAE 2 trái tối nay với tỉ số là 2 – 1. Kèo này đã chốt cùng em gái Đỗ Thị Hà. Ai thua thì bao người còn lại đi ăn suốt 1 tháng nhé. Còn ai muốn tham gia cùng Linh không nè”.

Có thể thấy những mỹ nhân Việt đã đặt rất nhiều hy vọng và sự chiến thắng của các cầu thủ nước nhà. Cùng đón chờ và cập nhật kết quả trận đấu giữa Việt Nam và UAE mới nhất tại trang tin Tuổi trẻ & Xã hội nhé!