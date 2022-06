Theo báo Hàn đưa tin mới đây, G-Dragon đã mua 1 căn hộ Penthouse thuộc Nine One Hannam ở Yongsan, Seoul với giá 16,4 tỷ KRW ( xấp xỉ 306 tỷ VND). Căn hộ có diện tích khoảng 244m2 và G-Dragon đã chi trả toàn bộ bằng tiền mặt. Nine One Hannam là khu phức hợp được hoàn thành vào cuối năm 2019, có quy mô 4 tầng hầm và 9 tầng trên mặt đất với tổng 9 tòa nhà và 341 căn hộ.

G-Dragon vừa chi sương sương 300 tỷ mua căn hộ đắt đỏ nhất Hàn Quốc

GD luôn nằm trong top những ngôi sao có thu nhập khủng nhất ở Kpop dù không thường xuyên xuất hiện hay cho ra các sản phẩm âm nhạc. Theo một báo cáo tài chính được dẫn trên trang Cosmopolitan, tài sản ròng của G-Dragon lên đến 55 triệu USD (gần 1.270 tỷ đồng). Nắm trong tay khối gia tài khổng lồ, trưởng nhóm BIGBANG có cuộc sống xa hoa như một đế vương.

Trưởng nhóm nhạc BIGBANG luôn nằm trong top những ngôi sao có thu nhập cao nhất Hàn Quốc dù đã nhiều năm không thường xuyên ra sản phẩm âm nhạc

Trước đó, anh chàng từng sở hữu căn hộ penthouse ở Nine One Hannam trị giá 8 triệu USD (182,8 tỷ đồng). Ngoài ra, nam ca sĩ còn sở hữu siêu xe Lamborghini trị giá 489.000 USD (11,2 tỷ đồng). Đặc biệt,nam ca sĩ còn có chiếc thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu chỉ 0,05% dân số Hàn Quốc sở hữu.

Căn hộ trị giá hơn 300 tỷ đồng nằm trong khu nhà giàu

Nguồn thu nhập của G-Dragon hầu hết đến từ tiền bản quyền các ca khúc, kinh doanh bất động sản, nhãn hàng thời trang riêng, hợp đồng quảng cáo, mở quán cafe... Sau khi thông tin trên được lan truyền, cộng đồng fan của GD đã vô cùng tự hào về thành tích đáng nể của idol.

Đây là CĂN HỘ có giá đắt nhất Hàn Quốc, đắt nhất không có căn nào đắt bằng luôn ấy. “Được biết căn penthouse mà G-Dragon mua đã phá kỉ lục là căn hộ có giá cao nhất với 16.4 tỉ won theo thống kê của toà án. Và G-Dragon đã trả toàn bộ bằng tiền mặt”.

Hên là mấy năm nay ko đi hát này kia đi bán giày vớ vẩn thôi á!

Tôi thắc mắc là cùng là tiền nhưng sao không trả thẻ hoặc ngân hàng cho nhanh mà phải dùng tiền mặt nhỉ không tưởng tượng được anh này mang một xe tải tiền đi mua nhà.