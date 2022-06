Clip: Cháy lớn trên đường Giải Phóng, Hà Nội đúng đợt nắng nóng cao điểm

Tối 19/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên đường đường Giải Phóng quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến người dân sống xung quanh vô cùng lo sợ. Theo đoạn clip ghi lại, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một ngôi nhà 2 tầng. Được biết đây là một cửa hành quần áo với số lượng vải vóc tích trữ lớn trong kho.

Rất may mắn lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy, không có thương vong. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại tài sản. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

2 ngày 18 và 19/6 vừa qua, Hà Nội ghi nhận đợt nắng nóng đỉnh điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h, nhiệt độ quan trắc được ở hai trạm đo Láng và Sơn Tây (Hà Nội) là 38,2 độ C, cao nhất cả nước. Cơ quan khí tượng lưu ý nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn và cháy rừng.