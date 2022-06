Minh Hằng trút bỏ váy cưới diện đầm cúp ngực bó sát nhảy múa như vũ công ngay tại lễ cưới

Chiều 18/6, cả showbiz Việt rộn ràng trước lễ cưới thế kỷ của cô dâu Minh Hằng và ông xã đại gia. Tiệc cưới được tổ chức tại một resort hạng sang bên bờ biển Vũng Tàu. Khách mời tham dự phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc được đề ra từ trước. An ninh của lễ cưới cũng được thắt chặt nhằm đảm bảo sự riêng tư cho ngày vui trọng đại của nữ ca sĩ.

Minh Hằng đẹp lung linh trong chiếc váy cưới

Sau phần làm lễ, buổi tối sẽ là buổi party dành cho khách mời và cô dâu, chú rể. Minh Hằng cũng nhanh chóng thay đổi trang phục từ chiếc váy cưới dài lộng lẫy, xinh đẹp sang chiếc đầm ngắn bó sát tôn lên body hoàn hảo. Màn lột xác ngay trong tiệc cưới của "bé heo" khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Cô nàng còn nhiệt tình quẩy sung hết mình với bạn bè thân thiết.

Buổi tối, Minh Hằng lại quay trở về hình ảnh cô ca sĩ năng động cháy hết mình

Được biết, chồng sắp cưới của Minh Hằng có tên là Nguyễn Quốc Bảo - Phó TGĐ Công ty CP Dệt Đông Quang ở Long An. Minh Hằng lần đầu tiết lộ chuyện yêu đương với bạn trai vào năm 2017 trong một cuộc phỏng vấn, song vẫn kiên quyết giấu kín danh tính, gương mặt người đó. Đến năm 2019, Minh Hằng từng công khai khoảnh khắc nắm tay 1 người đàn ông, đáng nói sau đó nữ ca sĩ và Quốc Bảo từng nhiều lần bị bắt gặp check in một địa điểm cùng nhau.

Minh Hằng quẩy cực sung bên bạn bè

Chia sẻ về lý do không tiết lộ hình ảnh của ông xã, Minh Hằng nói: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ lúc công bố cưới, tên anh không ít lần nằm trong top tìm kiếm của Google. Tôi là nghệ sĩ nhưng anh thì không. Do đó, bảo mật hình ảnh là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Trước đó, Minh Hằng và ông xã đã tổ chức một lễ cưới riêng tư tại nhà riêng. Người hâm mộ đều thi nhau chúc phúc cho cô nàng cuối cùng đã tìm được bến đỗ trọn vẹn bên người thương.