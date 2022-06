Nhìn lại toàn cảnh 3 tháng bà Phương Hằng ngồi tù: Tăng vọt số người tố cáo, lộ ra thân phận bí ẩn

Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 24/3, cơ quan chức năng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự. Theo công an TP.HCM, đã có 5 người gửi đơn tố giác nữ đại gia bao gồm Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Vy Oanh. Theo đó, bà Phương Hằng sẽ bị bắt tạm giam trong 3 tháng chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Loạt thông tin thất thiệt cho rằng bà Phương Hằng được tại ngoại bị lan truyền

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Kể từ đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hàng loạt ý kiến trái chiều tranh cãi gay gắt về vụ việc trên. Thậm chí, một số netizen còn tung tin đồn thất thiệt khi thông báo nữ đại gia 50 tuổi sắp được thả về và chỉ bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Hành động tung tin sai sự thật của một số kẻ xấu đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Công an TP.HCM đã làm việc với nhiều đối tượng cố ý chống đối, biểu tình đòi thả nữ đại gia.

Người đàn ông bị phạt 4 triệu đồng vì có hành vi kích động, biểu tình

Xác minh vai trò các "đồng phạm" giúp đỡ bà Phương Hằng

Theo kết quả điều tra, bà Phương Hằng hiện đang quản lý 12 kênh truyền thông bao gồm Youtube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng xã hội. Đáng nói, CEO Đại Nam còn thường xuyên sử dụng những ngôn từ phản cảm, tục tĩu để làm nhục danh dự các cá nhân, tổ chức gây bất bình trong dư luận.

Từng là hiện tượng livestream 1 thời, bà Phương Hằng giờ đây phải đối mặt với nhiều nguy cơ tù tội.

Đáng chú ý, các buổi livestream của bà Phương Hằng còn có sự tham gia của cả 1 ekip đứng sau hỗ trợ. Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra xác minh vai trò của những người đã giúp bà Hằng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an đẩy nhanh tiến độ vụ án bà Phương Hằng

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đang tập trung lực lượng để làm rõ hành vi phạm tội của CEO Đại Nam. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng mở rộng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, giúp đỡ bà Hằng thực hiện các buổi livestream trái pháp luật.

Danh tính thật của bà Phương Hằng bị lộ, có liên quan đến xã hội đen

Bà Hằng từng có tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền và có mối quan hệ vợ chồng với đàn em của Năm Cam

Công an xác nhận Nguyễn Phương Hằng từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26.1.1971. Đáng chú ý, bà Phương Hằng từng có mối quan hệ đặc biệt với đàn em của ông trùm xã hội đen Năm Cam. Đến năm 2010, từ Nguyễn Thị Thanh Tuyền vợ ông Dũng "lò vôi" đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng.

Thêm người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Đinh Thị Lan tố cáo bà Phương Hằng và loạt youtuber khác đe dọa, làm nhục mình

Ngày 8/6/2021, bà Đinh Lan đã nói một số nội dung liên quan đến bà Phương Hằng. Để đáp trả, bà Phương Hằng đã nhục mạ bà Đinh Lan bằng những ngôn từ vô cùng tục tĩu. Với các nội dung CEO Đại Nam nói trên livestream, các youtuber đã lợi dụng để ủng hộ việc làm nhục bà Đinh Lan. Bà Lan cho biết đã tố cáo những nội dung trên đến Công an quận Gò Vấp: “Thậm chí chủ kênh Điền Võ còn công khai treo giải thưởng cho năm người đánh tôi”. Hiện Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Đinh Thị Lan và tiến hàng xác minh làm rõ.

Bà Phương Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus

Ngày 17/4, Công an TP HCM đã xác nhận bị can này có 2 quốc tịch. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bà Hằng có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Cộng hòa Síp). Được biết, Cộng hòa Cyprus (Síp) là 1 đảo quốc nằm tại phần phía đông của biển Địa Trung Hải (phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây của Syria và Li băng). Nước này được biết đến với các chương trình cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch nếu có 1 khoản đầu tư vào bất động sản hoặc cơ sở hạ tầng tại đây cùng với 1 khoản quyên góp ủng hộ.

Bà Phương Hằng mang 2 quốc tịch

Đại Nam hiện giờ ra sao sau khi bà Phương Hằng bị tống vào trại giam, tin đồn phá sản liệu có thật?

Trước đó, trong một số livestream bà Nguyễn Phương Hằng đã từng chia sẻ rằng "thực ra Khu du lịch Đại Nam là mảng kinh doanh không có lãi" và vì phục vụ cộng đồng nên vợ chồng bà đã lấy tiền từ chỗ này chỗ kia để bù đắp vào khu du lịch Đại Nam. "Có thể chúng tôi sẽ dừng lại và đóng cửa Đại Nam vĩnh viễn và sẽ giải thể bớt một số công ty, chỉ giữ lại một hoặc hai công ty để duy trì quỹ hoạt động mổ tim”, nữ doanh nhân cho hay.

Bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt thường xuyên tổ chức những buổi livestream xúc phạm, nhục mạ người khác

Chuyển hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.