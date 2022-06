Xôn xao clip 2 thanh niên đốn hạ 'cây cô đơn' ở hồ Tây: Công an truy tìm người phá hoại

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh "cây cô đơn" ở hồ Tây bị chặt hạ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cây bị cưa đổ chứ không phải do mưa lớn làm gãy. Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và chỉ đạo công an phường vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip cây cô đơn bị 2 thanh niên đốn hạ trong đêm

Cây cô đơn là địa điểm được giới trẻ yêu thích

"Chắc chắn cây này bị chặt hạ. Đây là khu vực bãi đất trống, xung quanh cũng không có nhiều người sinh sống. Có thể kẻ gian đã lợi dụng đêm tối để phá hoại. Chúng tôi đã chỉ đạo công an vào cuộc để làm rõ người chặt cây này".

Cây cô đơn bị đốn hạ

Xôn xao clip 2 thanh niên đốn hạ cây cô đơn

Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm người phá hoại "cây cô đơn" để xử lý theo quy định. Trong khi sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, netizen lại bất ngờ khi đoạn clip được cho là ghi lại hình ảnh 2 thanh niên dùng cưa phá cây. Do trời tối nên không thể xác định chính xác đối tượng trong clip là ai.

Cây cô đơn là nơi hẹn hò của nhiều cặp đôi

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối với một biểu tượng đẹp ở hồ Tây

Được biết, "cây cô đơn" là biểu tượng đẹp ở hồ Tây. Đây là địa điểm được nhiều bạn trẻ ghé thăm check-in. Nhiều câu chuyện tình đẹp, những lời tỏ tình hay các bộ ảnh đã được thực hiện tại nơi đây. Do cây mọc một mình giữa một khu đất trống mênh mông nên netizen đặt cho cây tên "cô đơn".