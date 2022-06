Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn cấp tiến hành điều tra và bắt giữ chủ nhân xe Audi mang số hiệu 98A-499-44 gây tai nạn trong đêm khiến 3 người trong một ra đình tử vong tại chỗ. Trước đó vào lúc 23h ngày 2/6 anh Nguyễn Quốc Thịnh sinh năm 1987, ở phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển xe ô tô với tốc độ cao di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ phường Ngô Quyền.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong gia đình tử vong

Đến ngã tư, xe của anh Thịnh bất ngờ va chạm cực mạnh với xe máy của anh Nguyễn Mạnh H đang chở theo vợ và con gái. Vụ tai nạn khiến cả 3 người trong gia đình qua đời tại chỗ.

Chủ nhân xe Audi là anh Nguyễn Quốc Thịnh, cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang

Công an thành phố tỉnh Bắc Giang cho biết người gây tai nạn là anh Nguyễn Quốc Thịnh. Qua kiểm tra trong lúc lái xe anh Nguyễn Quốc Thịnh đã uống rượu, nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở vượt 1,5 lần mức cho phép. Anh Thịnh là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang.

Anh Thịnh lái xe trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn vượt ngưỡng 1,5 lần mức cho phép

Hiện tại Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Quốc Thịnh. Trả lời Zing, ông Bùi Thế Sơn Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cho biết: "Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã tạm đình chỉ cán bộ Nguyễn Quốc Thịnh để chờ kết luận từ phía công an. Khi công an kết luận và xác định cán bộ Sở GTVT sai đến mức độ nào, đơn vị sẽ có hình thức xử lý".

Công an tỉnh cũng ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với chủ nhân xe Audi để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.