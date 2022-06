Kinh hoàng cảnh tượng cô gái bị đánh hội đồng ở Bình Dương do nghi ngờ bị nói xấu sau lưng

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip đánh hội đồng một cô gái được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong video dài hơn 4 phút, nhóm người liên tục có hành động đánh đập, dùng chân đạp vào mặt nạn nhân mặc cho cô gái ra sức van nài, quỳ lậy.

Clip cô gái bị đánh hội đồng ở Bình Dương gây phẫn nộ

Đoạn clip nhanh chóng được phát tán trong các hội nhóm khiến cư dân mạng cực kì phẫn nộ. Qua tìm hiểu được biết sự việc xảy ra tại một căn nhà tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhóm người trên và nạn nhân có mâu thuẫn do nghi ngờ bị nói xấu. Nhiều người đã kéo đến muốn nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn, sau đó ra tay hành hung.

Đối tượng hành hung cô gái ở cơ quan điều tra

Công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được thông tin sự việc và sẽ vào cuộc điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân. Đại diện Công an thị xã cho biết thêm, cả nạn nhân và các đối tượng đều là nhóm bạn chơi chung với nhau, có cùng độ tuổi thiếu niên nên ngoài việc cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ xác minh công an cũng mời phụ huynh của hai bên ngồi lại bàn giải pháp quản lý con em tại gia đình nhằm không phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nguyên nhân là do nghi ngờ bị nói xấu nên nhóm bạn đã ra tay đánh đập cô gái

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra ngay tại Trường THCS Võ Văn Tần tỉnh Long An.

Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh một nhóm học sinh nam đang đấm đá, dùng chân đạp lên người một bạn học sinh. Trong khi đó những bạn xung quanh không hề can thiệp, giúp đỡ. Bạn học sinh là nạn nhân kia chỉ có thể ôm đầu chịu trận.

Nhà trường cho biết nguyên nhân khiến nhóm học sinh trên đánh bạn là do trước đó em H (người bị đánh) đã nhìn thấy một bạn nữ hút thuốc trong trường. Lo sợ H sẽ mách thầy cô, nhóm học sinh này đã dùng nắm đấm để cảnh cáo bạn học.

Hành vi xâm phạm cơ thể người khác dù trong bất cứ trường hợp nào cũng là hành động trái pháp luật. Đặc biệt, hành động đánh hội đồng một người càng cần đáng lên án mạnh mẽ.