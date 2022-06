Khoảng nửa đêm ngày 5/6, anh N.V.S - Tiểu thương tại chợ đầu mối Đông Hương (tỉnh Thanh Hóa) đang ngủ tại ki-ốt của gia đình thì bất ngờ bị đối tượng Trương Văn Tuấn (SN 1992, trú phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa) đi xe máy đến dùng dao đâm liên tiếp vào người.

Clip đối tượng dùng dao đâm liên tiếp khiến một tiểu thương tử vong ở Thanh Hóa

Theo đoạn clip từ camera ghi lại, nạn nhân đã vùng dậy chống trả nhưng vì bị đâm nhiều nhát đúng chỗ hiểm nên chỉ sau đó vài giây anh N.V.S đã ngã gục. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương nặng nên anh S đã không qua khỏi.

Nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng

Sau khi gây án, Trương Văn Tuấn đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Được biết hung thủ cũng là tiểu thương buôn bán tại chợ Đông Hương.

Trước đó tại chợ Đông Hương từng xảy ra vụ án tương tự. Nguyên nhân nghi do mâu thuẫn trong làm ăn.

Trước đó, vào tháng 5/2021, tại khu chợ này cũng xảy ra án mạng kinh hoàng khiến người dân ám ảnh. Cụ thể, Ngô Văn Phương sinh năm 1997 đã dùng dao đâm liên tiếp ông M.V.T (sinh năm 1975) khiến ông T qua đời. Sau đó hung thủ đã đến công an tự thú.