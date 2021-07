Clip giường chiếu nhạy cảm của Trần Đức Bo bị người yêu cũ hăm dọa sẽ tung lên nếu không phục tùng

Chiều ngày 16/7, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ bức tâm thư của Trần Đức Bo với nội dung bị người yêu cũ hăm dọa tung clip giường chiếu quan hệ. Cụ thể, Trần Đức Bo cho biết sau khi chia tay với người yêu, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì người này thời gian gần đây lại liên tục nhắn tin làm phiền, quấy rầy cuộc sống riêng tư của Trần Đức Bo. Thậm chí người này còn dọa sẽ tung clip quan hệ giường chiếu lên mạng xã hội nếu Trần Đức Bo không nghe theo ý muốn của hắn ta.

Nguyên văn bức tâm thư của Trần Đức Bo như sau:

"Chào mọi người . Từ đó đến giờ em cứ ngỡ những chuyện như thế này sẽ chỉ xảy ra với những bạn nữ nhẹ dạ và những ai khờ khạo yếu lòng thôi nhưng em không ngờ chính em hôm nay lại là người rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. Chuyện là 4 năm trước em có quen một bạn người yêu và cả hai có yêu nhau một thời gian cũng tương đối dài , từ lúc em còn ở Đà Nẵng cho đến khi em vào Sài Gòn và ở cùng bạn ấy .

Trong thời gian sống cùng nhau thì em với ny của em cũng yêu nhau như những cặp đôi khác và chuyện n/g/ủ với nhau cũng không thể nói là không có được . Em là người không thích ghi hình quay clip lại những chuyện như vậy và cả thời điểm đó em được khá nhiều bạn trẻ cùng lứa biết đến em là một Hot FB nên em cũng rất nhạy cảm.

Lúc đó ảnh nói với em muốn quay clip lại để giữ làm kỉ niệm cho hai đứa , sau này có buồn hoặc xảy ra vấn đề gì sẽ mở lại xem coi như hâm nóng lại tình cảm . Lúc đầu em không chịu nhưng vì bạn năn nỉ và cũng vì lúc đó em yêu bạn, không nghĩ sau này sẽ có chuyện chia tay nhau nên em đã gật đầu đồng ý . Một thời gian sau khi sống chung thì em và bạn xảy ra nhiều bất hoà vì lí do bạn kiểm soát em quá nhiều và không muốn cho em gặp gỡ bạn bè của em . Ngược lại bạn ấy gặp bạn bè thì được và để em ở nhà một mình đợi bạn ấy về , bạn chỉ muốn giữ em ở bên cạnh và chỉ được ra ngoài khi cùng nhau thôi .

Em cảm thấy rất ngột ngạt bởi em là người rất trọng tình bạn và ham vui nên điều đó em không đồng ý được . Hai đứa em liên tục xảy ra những cuộc cãi nhau rất to đến mức ba mẹ của bạn phải can ngăn lại vì lúc đó nyc em như sắp đ/á/n/h em đến nơi. Sau đó em với bạn không nói chuyện với nhau cả tuần và em cảm thấy rất stress vì người này lúc mới yêu em và sau khi yêu nhau một thời gian thì khác hoàn toàn . Trong lúc buồn thì em có đăng stt lên fb than thở nên bạn bè của em có vào an ủi , hẹn em đi chơi và em đồng ý đi .

Nyc em lúc đó giận bỏ ra ngoài suốt không thèm nói năng gì với em nên em cũng đi với bạn bè em luôn , những ngày đi chơi thì em có gặp lại bạn crush cũ sau đó tụi em có về nhà liên lạc với nhau và có hẹn nhau đi ăn uống . Em biết hành động này của em là chưa đúng vì trong lúc cả hai chỉ giận nhau chưa chia tay mà em đã như vậy . Là lỗi của em , sự bồng bột vô tư của tuổi mới lớn đã khiến cho em không kiểm soát được bản thân mình trong lúc quá cô đơn đã gặp lại bạn crush nhiều lần nhưng tụi em chỉ dừng lại ở mức tình bạn . Và nyc em đã biết được dẫn đến tình cảm tụi em càng trở nên xấu đi rồi dần đi vào ngõ cụt cũng như đó là dấu chấm hết cho mối tình của em bởi hai đứa không thể có tiếng nói chung .

Cách anh ấy đối xử với em về sau này cũng khiến cho em thấy nản và không còn hy vọng để giữ lại cái em gọi là tình yêu bé nhỏ làm gì nữa . Và em đã dọn ra khỏi nhà anh ấy , 2 đứa chính thức buông bỏ và trả lại tự do cho nhau . Ngỡ là đã chấm hết và không liên quan gì đến nhau nhưng không ! Anh ấy vẫn còn liên lạc và làm phiền em , sử dụng đoạn video đó suốt ngần ấy năm đến tận bây giờ để đ/e d/ọ/a tinh thần của em và bắt em phải gặp p/h/ụ/c t/ù/n/g anh ta. Không cam chịu nổi bởi anh ta là người rất b/i/ế/n t/h/á/i trong chuyện đó nên em có nhờ đến mối quan hệ của em sang nhà của bạn nói chuyện để giàn xếp ổn thoả . Cam kết sẽ không liên quan đến nhau nữa . Bẫng đi một thời gian đến giữa lúc tháng 4 năm nay em có mất FB và trước đó đã mất kênh Tiktok nên tâm trạng của em phải gọi là rất rất buồn và em gần như rơi xuống vực thẳm . Lúc đó em cũng đang để ý một bạn và em cũng hy vọng rằng đây là sẽ người sẽ thắp sáng lại ngon lửa tâm hồn vốn đã lụi tắt trong tim em , nhưng bạn đó đột nhiên mất tích luôn không để lại cho em bất kì một tín hiệu hay lời nhắn nào càng khiến em mất niềm tin vào cuộc sống này , em luôn trách tại sao đời lại bạc với em như thế ? Công danh sự nghiệp em đã bấp bênh rồi không lẽ đến người em thích thôi cũng chẳng thể toại theo ý mình sao ? Thì ngay lúc này nyc em lại xuất hiện an ủi vỗ về em ngay thời điểm mà em đang rất cô đơn và em đã mủi lòng gặp lại bạn.

Cách đây 1-2 tuần em có qua nhà bạn và ở lại , lúc trời gần sáng bạn đi tắm để chuẩn bị đưa em về thì em có thấy tiếng tin nhắn đt bạn kêu lên. Em không tính xem nhưng nó cứ ting ting nhiều lần và bản tính tò mò đã thôi thúc em lấy sang mở lên coi . Em đã RẤT SHOCK khi nhìn thấy đó là tin nhắn bạn đang chuẩn bị đón một người khác lại nhà . Tức là sau khi đưa em về thì anh ấy sẽ đón bạn kia lại nhà riêng . Em không thể tin vào mắt mình và em rất thất vọng , em cảm giác như mình chỉ là món đ/ồ play của hắn ta , vì vậy sau hôm đó em đã cắt đứt toàn bộ mọi liên lạc và dứt khoác không liên quan đến nyc của em nữa . Thì bạn đã k/h/ủ/n/g b/ố t/i/n/h t/h/ầ/n và đe doạ sẽ up clip của em lên app Twitter gì đó.

Cuối cùng vì em lờ đi tin nhắn của bạn không trả lời thì bạn cũng đã up clip lên trên đó rồi sau bạn còn mỉa mai em rằng “ có người nhận ra em đấy Bo , giờ anh có nên vào confilm không nhỉ “ Em không thể ngờ được người em từng rất yêu trong quá khứ bây giờ lại giở trò h/è/n h/ạ với em như thế . Và đây cũng chính là lí do mấy ngày hôm nay em không thể tập trung công việc bán quần áo và nhận quảng cáo . Em biết quá khứ em là một người chưa tốt nên bây giờ em đang cố gắng để trở nên tốt hơn từng ngày . có thể em đã trả một cái giá quá đắt ở thời điểm hiện tại rồi nên em chỉ mong anh đừng làm phiền em nữa! Anh dừng lại đi , em cầu xin anh luôn đó B.

Phía dưới đây là toàn bộ tin nhắn mấy hôm nay bạn nhắn tin làm phiền em , trước đó mỗi lúc bạn say xỉn vào là bạn đều gọi để nhắc về chuyện cũ rồi n/h/ụ/c m/ạ em bằng những lời nói không thể k/i/n/h t/ở/m hơn trong suốt một khoảng thời gian dài khiến tâm lý em rơi vào kh.ủng hoả.ng ...".

Hiện tại, sự việc vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.