Clip người đàn ông đấm thẳng mặt công an vì bị nhắc đeo khẩu trang: Sự cố gắng của xã hội bị phá vỡ

Mới đây, trên một số group mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên lao vào đấm một cảnh sát. Nguyên nhân được cho là khi người cảnh sát đang nhắc nhở người đàn ông đeo khẩu trang phòng dịch, anh ta đã không chấp nhận và còn có hành vi hành hung chiến sĩ công an.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Người đàn ông trong clip tên thật là Đinh Văn Hiệp. Trước đó, Hiệp cùng 3 người bạn tổ chức ăn nhậu dẫn đến say xỉn. Sau khi say, Hiệp còn đánh đuổi bạn, đấm cả con gái gây mất trật tự an ninh.

Sau khi nhận được tin, công an đã đến tận nơi làm việc nhưng người này không những không làm theo còn có hành động phản kháng. Sau đó, cơ quan tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Sự việc trên đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ở thời điểm hiện tại, cả xã hội đang phải gồng mình chống dịch. Sự thiếu ý thức 1 người có thể phá hỏng mọi sự cố gắng của lực lượng tuyến đầu và cả người dân. Đây là hành vi rất đáng lên án bởi nó tạo ra mối hiểm họa không nhỏ cho xã hội lúc này.