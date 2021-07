Mặc kệ bị cả showbiz ghét ra mặt, Hoàng Thùy vẫn đi tình nguyện hỗ trợ người dân không ngại cực khổ

Mới đây, siêu mẫu Hoàng Thùy đã hạnh phúc chia sẻ về quá trình làm thiện nguyện của cô trong thời gian TP.HCM bị giãn cách. Cụ thể, Á hậu 1 cho biết cô đang tham gia tình nguyện cung cấp thực phẩm online cho người dân. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoàng Thùy mô tả lại quá trình làm việc của cô.

"Alo đây có phải a/c …? Em là Thuỳ, tình nguyện viên tại st đang đi lấy đơn hàng … của a/c ạ. A/c ơi hiện tại món này hết rồi, a/c có muốn lấy món khác tương tự để em lấy ạ. Okay a/c A/c muốn mua thêm gì nữa ạ? Okay để e đi lấy ạ? Dạ, em chỉ đi lấy đồ, còn giao hàng st sẽ sắp xếp giao cho a/c ạ. Dạ, em đi lấy từ nãy giờ rồi , a/c cancel à. Dạ, Okay a. Dạ, đơn đó em lấy xong rồi ạ, hiện tại em đã lấy đơn khác nếu cần mua thêm a/c đặt đơn khác, chiều em lấy cho ạ. Dạ, chị cần lấy gì em lấy tiện một thể luôn. Dạ, Dạ. Dạ….

Cám ơn chị MC Quỳnh Hoa cùng NVH Thanh Niên, Thành Đoàn, Hội Liên Hiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình “ Hỗ trợ người dân mua hàng online”.

Cám ơn Đạo diễn Hoà Yên đã tận tình chở cô gái và cùng các anh chị trong đoàn".

Hành động nghĩa tình của cô khiến nhiều người cảm động. Dù trước đó, nàng siêu mẫu từng bị hàng loạt người trong showbiz lên án gay gắt. Nhiếp ảnh gia Milor Trần - người từng hợp tác với Á hậu và cũng là nhân vật có tiếng trong giới thời trang, showbiz Việt lên tiếng. Nhiếp ảnh gia này không ngại "dằn mặt" Hoàng Thùy, tiết lộ về "quá khứ sống sai" của cô, mặc dù trước đó anh cũng từng dành lời khen cho nàng Hậu.

Bên cạnh những lời chỉ trích, có rất nhiều dân mạng cũng bày tỏ lòng tin ở cô. 'Chắc không ai phạm sai lầm trong cuộc đời nhỉ đi từ thiện mà cũng vào sân si. Không đi từ thiện thì bảo tâm k tốt. Đi từ thiện thì bảo tâm thối nát cũng đi từ thiện. Các bạn buồn cười thật chỉ nhìn vào lỗi sai của người khác. Chê người khác nên xem lại mình tốt đẹp hơn hãng chê', fan Hoàng Thùy bình luận.